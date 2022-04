Gli asili tornano all'orario pre-Covid, anzi no: il "pesce d'aprile" non piace alle famiglie

Con la fine dello stato d'emergenza le scuole d'infanzia comunali sarebbero dovute tornare agli orari pre-Covid, quindi ingresso tra le 8 e le 9 e uscita tra le 16 e le 17. Così, al momento, non è. A meno che le scuole non abbiano deciso diversamente, in totale autonomia.

Il 31 marzo, dopo numerose sollecitazioni da parte delle famiglie romane, il dipartimento scuola, formazione e lavoro ha spedito una circolare ai direttore dei municipi e ai funzionari educativi avvertendo che, a far data dal 4 aprile, ogni scuola avrebbe potuto ripristinare l'orario standard dalle 8 alle 17, per la gioia di mamme e papà.

Il giorno dopo, il 1° aprile, una nuova circolare dallo stesso dipartimento smentisce la prima: "fermi tutti, dobbiamo pensarci fino all'11 aprile" il senso della missiva, che ha gettato nello sconforto migliaia di genitori con chat WhatsApp impazzite. Il 31 marzo, infatti, il ministero dell'Istruzione aveva emanato un decreto relativo al "piano di prosecuzione dell'anno scolastico 2021/2022" e dagli uffici dipartimentali evidentemente non ne sapevano nulla. La contemporaneità delle comunicazioni e la conseguente necessità di approfondire le direttive ministeriali ha spinto i dirigenti a fare dietrofront, sospendendo la decisione.

"Molte scuole su Roma hanno già attivato l'ingresso su più fasce e l'uscita senza fasce - spiega Alessandro, papà di due bambini, uno dei quali va all'asilo -. Con questa indecisione e il prolungamento fino all'11 degli orari ristretti, si mettono ulteriormente in difficoltà le famiglie che continuano a dover mettere tasca al portafogli e pagare una babysitter, dopo averlo fatto per due anni. Il problema poi non è solo questo, c'è anche un discorso di organizzazione familiare, con entrambi i genitori magari con due figli, come noi, che o per l'ingresso o per l'uscita, o in entrambi i momenti, devono contemporaneamente uscire portando uno un figlio e uno l'altro, con tutto ciò che comporta. Mia figlia, per esempio, ad oggi ancora esce alle 15.30 invece che alle 17".