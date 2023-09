Tomba di Nerone, screening ecografico gratuito della tiroide per i residenti

Sabato 30 settembre 2023 presso il Centro Anziani "San Felice Circeo" (via Prossedi) nel municipio XV si terrà una nuova giornata di visite mediche gratuite di prevenzione per i residenti.

Al centro dalle ore 09:00 alle ore 18:00 grazie al Gruppo MLC - Radiomedical sarà possibile effettuare lo screening ecografico gratuito della tiroide. Per poter effettuare la visita sarà obbligatorio prenotarsi allo 0633266806.

Questa iniziativa si aggiunge a quella dello scorso sabato 23 settembre a Labaro dove sono stati svolti Hpv e Pap Test per donne dai 25 ai 64 anni, mammografie per donne dai 50 ai 74 anni, e screening del colon retto per donne e uomini dai 50 ai 74 anni con fobt da effettuare a domicilio.