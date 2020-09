Sanità, all’ospedale Gemelli l’open day con check-up dentali ortodontici gratuiti

Check-up dentali ortodontici gratuiti per bambini e adulti. E' l'open day che si terrà giovedì 10 settembre dalle 8.30 alle 19.30, promosso dal Dental Center del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS (5o Piano, Ala D) a largo Agostino Gemelli 8.

L’ortodonzia, si legge nella nota che annuncia l'evento, si occupa di correggere difetti di allineamento e di occlusione dei denti. Al fine di individuare il trattamento più adatto per ogni paziente, gli specialisti del Dental Center effettueranno un’attenta analisi dello stato di salute del cavo orale e eseguiranno, se necessario, una panoramica e una scansione digitale delle arcate dentali.

Inoltre, gli specialisti effettueranno prime visite di controllo dedicate ai più piccoli verificando la corretta presenza degli elementi dentari (decidui e permanenti), controllando lo stato delle gengive, la presenza di lesioni a carico dei tessuti duri o molli del cavo orale e l’allineamento dei denti.

Le soluzioni per porre rimedio al disallineamento dei denti variano in base ad ogni singola situazione clinica ma, tra i principali trattamenti si trovano: l’ortodonzia classica che si serve del tradizionale apparecchio con filo e placchette metalliche, e l’ortodonzia trasparente, che utilizza gli innovativi allineatori trasparenti per muovere lentamente i denti fino ad allinearli totalmente.

Per prenotare il check-up occorre telefonare al numero 06 30156700 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30).