L'iniziativa di educazione sanitaria sulle spiagge romane

Dal 29 giugno 2023 fino a settembre prenderà vita il progetto diviso in sedici appuntamenti “Spiagge Serene” che mira a fornire indicazioni su comportamenti corretti da tenere in caso di piccoli inconvenienti in spiaggia.

Nello specifico in ogni giornata una equipe multidisciplinare composta da infermieri, altre professioni sanitarie e studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica, si impegnerà a promuovere attivamente stili di vita sani, sensibilizzare sulla prevenzione di comportamenti a rischio e formare per attuare interventi di primo soccorso. Teoria e anche pratica con i bagnanti che potranno esercitare interventi di tecniche di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle prime vie aeree esercitandosi su un manichino.

Il progetto è stato ideato dalle Asl Roma 3, Roma 4 e Roma 6, con il patrocinio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma e della Regione Lazio e interesserà sia spiagge libere che stabilimenti balneari e lacustri. Ecco le zone coinvolte: