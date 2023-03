Al San Camillo nuova area per Tobia: il progetto per assistenza alla disabilità

Mercoledì 8 marzo 2023, al San Camillo si è tenuto l'evento "Conservazioni 2023" il primo ciclo di incontri destinati alle fragilità che ha visto protagonisti l Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), e Narciso Mostrada Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.

L'evento è servito a rinforzare e mostrare i numeri del Servizio Tobia (Team Operativo per i Bisogni Individuali Assistenziali) lanciato dall'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini che punta alla ad intendere la fragilità, disabilità, povertà salute mentale come un risorsa da gestire e non come problema da arginare.

Partito dal 2019, il Servizio Tobia (Integrata alla rete DAMA, Disabled advanced medical assistance) è il primo percorso multidisciplinare in un ospedale del Lazio che offre alle persone con disabilità intellettiva o relazionale l'opportunità di accedere a procedure diagnostiche utili e necessarie per prevenire e curare patologie non direttamente collegate alla malattia principale da cui sono affetti. Ad oggi sono stati presi in carico più di 800 persone con grave disabilità e sono state erogate oltre 3000 prestazioni specialistiche, circa 200 interventi in sedazione profonda o in anestesia generale ( dal prelievo di sangue all'intervento odontoiatrico) contribuendo all'abbattimento delle barriere di accesso alla salute. Questo percorso è destinato ad entrare in altre 15 strutture del Lazio, grazie all'adozione di linee d'indirizzo regionali e corsi di formazione specifici per circa 80 operatori. "Vogliamo definire delle Linee Guida che possano essere applicate a livello nazionale" ha dichiarato il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Al San Camillo, come ricorda Narciso Mostarda, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, è in fase di realizzazione un'area più ampia per l'accoglienza, l'ascolto e l'accompagnamento. Lo spazio scelto è il Padiglione Piastra, che si trova all'ingresso principale, dove non ci sono barriere architettoniche. "Nelle prossime settimane accoglierà tutti gli operatori che stabilmente si occupano di relazioni con il pubblico, gli operatori di Tobia che si occupano di accoglienza della diversità, e anche i professionisti psicologi capaci di mediare, soprattutto quando c'è da comprendere quello che i pazienti non riescono a dirci" ha concluso Mostarda.

