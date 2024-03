Vincono i cittadini: la Regione Lazio blocca per un anno i nuovi forni crematori

Probabilmente, se non fosse stato per i cittadini, tutto questo non sarebbe accaduto. Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato l’emendamento collegato alla legge di virazione del bilancio che sospende, per i prossimi 12 mesi, la realizzazione di nuovi forni crematori sul territorio. La Pisana avrà quindi un anno di tempo per approvare il nuovo “Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi forni crematori”, con regole chiare e precise. Esultano, per adesso, i cittadini di Mentana, in provincia di Roma, e Montasola, in provincia di Rieti, da settimane sulle barricate per evitare la realizzazione dei forni nelle rispettive città.

Stop a nuovi forni crematori

Devono aver colpito soprattutto le manifestazioni di piazza di Mentana, dove sono state raccolte ben 5103 firme contro la costruzione di un forno a ridosso del cimitero cittadino, a pochi metri da scuole e abitazioni private. Prima i question time di Zeppieri e La Penna per le opposizioni. Poi sono arrivate le interrogazioni anche da parte di esponenti della maggioranza come Capolei, Campeti e Grasselli, quest’ultima eletta grazie ad una “valanga” di voti ottenuti proprio tra Mentana e Fonte Nuova. Settimane di dibattiti ma tutti con un unico comun denominatore: la caparbietà dei cittadini. Da Mentana ad Ardea passando per Montasola, sulla scorta anche di quanto accaduto a Fondi dove è stata ritirata l’idea di realizzare un forno, sono stati i cittadini ad imporre alla politica questo stop.

Preoccupazioni dei cittadini

Gli assessori Palazzo e Righini hanno ribadito anche in aula l’importanza di quanto fatto dalla popolazione: “È stato necessario intervenire anche alla luce delle preoccupazioni espresse da tanti cittadini del Lazio per fare in modo che la presenza dei forni crematori sia regolamentata e non rischi di intaccare la salute pubblica – hanno detto - siamo intervenuti per dare ora il via a una stagione che sia propedeutica a una discussione serena fra tutte le parti coinvolte, che porti al raggiungimento di una normativa seria e chiara”.

Stop e nuovo piano

Come detto, grazie all’emendamento è stata sancita la sospensione dei procedimenti autorizzatori in corso e la realizzazione di nuovi impianti crematori su tutto il territorio regionale. La Regione avrà un anno di tempo per approvare un programma in materia di impianti crematori sul territorio per una loro più equa distribuzione. Per ora, ovviamente, non ci sono novità sul come si vorrà realizzare questo piano. Righini, durante l’ultimo consiglio, ha spiegato che si punterà sulla pianificazione a seconda delle esigenze espresse. Tradotto, servirà conoscere i dati sulle cremazioni e poi regolarsi di conseguenza.