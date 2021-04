ZTL, Raggi riaccende i varchi elettronici: dal 7 aprile in funzione anche di giorno

Tornano in funzione i varchi elettronici. Dalla giornata di mercoledì 7 aprile riprendono le zone a traffico limitato, sia in orario notturno che diurno.

Riaccese le telecamere

Nelle strade del Centro storico, del Tridente, di Trastevere, Testaccio e San Lorenzo, l’occhio elettronico riprende quindi a monitorare il flusso di mezzi muniti di regolare permesso di accesso nelle aree Ztl. Il loro funzionamento era stato sospeso dal 15 marzo 2021 fino al 6 aprile, grazie ad un’apposita ordinanza firmata dalla sindaca.

La richiesta di proroga

Le opposizioni, anche in considerazione del contestuale ingresso in zona arancione della Regione, avevano proposto all’amministrazione di prorogare gli effetti della sospensione. Una richiesta, avanzata da Fratelli d'Italia e dalla Lega, che era stata fatta propria anche da Marcello De Vito, presidente dell’Aula Giulio Cesare, ed ex candidato sindaco del M5s.

Il primo aprile De Vito aveva dichiarato di aver “ sottoscritto la mozione presentata in Assemblea Capitolina dal consigliere di FdI, Andrea De Priamo, nella quale viene chiesto di prorogare l'apertura delle Zone a Traffico Limitato”. Il provvedimento, secondo De Vito, si sarebbe reso necessario per “sostenere la salute dei cittadini, evitando loro, per quanto possibile, l’uso dei mezzi pubblici”. Ma anche “a sostegno dei commercianti costretti dalla pandemia di Covid a far fronte a continue ed evidenti difficoltà”.

Le proteste dei commercianti

Non erano mancate le proteste delle associazioni di categoria che, ricordando la chiusura di 2mila attività a causa del nuovo Coronavirus, avevano invocato, invano, una proroga della sospensione. Il Campidoglio ha deciso diversamente. Dal 7 aprile tornano pertanto in funzione le zone a traffico limitato.