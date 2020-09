La sindaca riaccende i varchi Ztl, negozianti del centro in rivolta: “Lasciateci lavorare”

“Lasciateci lavorare” - è questo lo slogan scelto dai negozianti del centro storico che questa mattina si sono riuniti all'angolo tra via Tomacelli e via di Ripetta per protestare contro la decisione del Comune di riattivare i varchi Ztl, sospesi da inizio lockdown.

Il Comune riaccende le Ztl: protestano i commercianti

Una scelta che secondo gli esercenti rischia di aggravare una situazione già complessa con i negozi in sofferenza per le chiusure dei mesi scorsi, uffici semivuoti e la prolungata assenza dei turisti.

"La Raggi non può prendere decisioni come un monarca. Il centro sta già morendo e questo sarebbe un colpo ancor più duro e mortale" - spiega Valter Giammaria, presidente di Confesercenti di Roma e del Lazio. "Già centinaia di negozi sono chiusi a causa della pandemia, se la Raggi persiste in questa direzione ne conteremo a migliaia. Ricordo che al centro storico ci sono il 35% delle attività artigiane, il 90% di quelle alberghiere, il 30% di quelle di somministrazione. E bisogna sottolineare che al momento non ci sono turisti e 430mila dipendenti sono in smart working".

Massimo Bertone, titolare del negozio Socrate, aperto nel 1956, aggiunge: "La misura non tiene conto dell'emergenza. Il trasporto privato deve essere libero di circolare".

I negozianti del centro: "Varchi Ztl spenti sino a fine emergenza”

"Qui parliamo di posizioni ideologiche estreme che non hanno nulla a che fare con la concertazione" - rincara la dose David Sermoneta, di Confcommercio centro storico di Roma. "Noi chiediamo che almeno fino a fine emergenza i varchi restino spenti. Con il sindaco è impossibile parlare. Alle lettere di Confcommercio ha risposto dicendo che 'siamo un popolo che si lamenta'. Invece noi siamo parte del Pil cittadino".

Ieri anche il disappunto della CNA con la proposta al Comune: aprire i varchi della Ztl a partire dalle ore 11 del mattino “consentendo in questo modo di contemperare le esigenze delle attività economiche con i problemi della viabilità”.

"Una scelta insensata"

Il presidente dell'Osservatorio "Roma! Puoi dirlo forte", Tobia Zevi: "Si tratta di una scelta insensata che dimostra ancora una volta come questa amministrazione sia lontana dalla città 'vera'. Sarebbe stato saggio realizzare un'analisi preventiva dei flussi di traffico per verificare se effettivamente il ripristino dei varchi in questa fase fosse o meno una scelta opportuna, come ha osservato la presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi - ha aggiunto Zevi - Ma, purtroppo, la Raggi ci ha drammaticamente abituato a provvedimenti approssimativi ed inadeguati, non all'altezza del governo di una Capitale. E' ora di dire basta alle scelte miopi e ideologiche di quest'amministrazione: a Roma bisogna cambiare pagina. Presto, e bene".

[fonte agenzia DIRE]