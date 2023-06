Ztl fascia verde Roma, decise le modifiche: ecco chi potrà entrare e chi no

I diesel Euro 4 potranno entrare, e per le auto più inquinanti le opzioni saranno un pacchetto chilometro di ingressi per circolare all'interno con il sistema move-in o un carnet di ingressi. La delibera sulla nuova Ztl della fascia verde è pronta a passare dal vaglio dei tecnici regionali dell'Arpa. Dopo le pesanti proteste delle scorse settimane, con più di 100mila firme raccolte, il sindaco Gualtieri ha limato la prima bozza, con alcune aperture importanti, e messo appunto un nuovo testo approvato nel corso della riunione di maggioranza di ieri mattina, durante la quale l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha illustrato gli ultimi dettagli.

Cosa cambia

Due le novità più importanti. La prima, il Campidoglio ha deciso di esentare dai divieti le auto a diesel Euro 4 e quelle a benzina Euro 3. La seconda, le auto inquinanti potranno circolare solo per un numero massimo di chilometri da fissare o tramite il sistema del move-in, che permette con un dispositivo montato sull'auto di contare i chilometri percorsi e segnalare la soglia limite raggiunta, o tramite un carnet di ingressi come avviene già a Milano.

Delibera al vaglio della Regione

Ora la delibera dovrà passare dal vaglio della Regione Lazio, in particolare dai tecnici dell'Arpa, e dovrà essere "a saldo zero" in termini di riduzione di polveri sottili rispetto a quanto previsto nella prima versione. Soddisfatti i consiglieri di maggioranza per la mediazione raggiunta tra il piano regionale per la qualità dell'aria e le tante rimostranze dei cittadini. Sono inoltre previste nel testo delle aperture anche per le auto storiche. Le norme per la loro circolazione saranno riviste e sarà riconvocato il tavolo tecnico, alla luce della novità, con le associazioni di categoria.