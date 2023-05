Ztl Fascia Verde, superata quota 110mila firme contro la delibera

Continua la protesta contro la Ztl Fascia Verde istituita da Gualtieri e dal suo assessore alla mobilità, Patanè. Mentre l’amministrazione comunale ha avviato il dialogo con la Regione Lazio per studiare deroghe e allargare le maglie della delibera che vieta alle auto più inquinanti l’accesso nella nuova zona a traffico limitato, cittadini e associazioni proseguono nella raccolta firme per chiedere il dietrofront totale.

Sabato 20 maggio a Casal Bruciato, a largo Beltramelli, il capogruppo municipale della Lega Fabrizio Montanini assieme a quello capitolino Fabrizio Santori hanno chiamato a raccolta centinaia di persone per continuare la campagna contro la Ztl Fascia Verde: “Abbiamo raccolto circa 400 firme solo ieri (sabato, ndr) – racconta a RomaToday Santori – e si aggiungono alle 110.000 raccolte tramite la piattaforma Change.org. Domenica 21, abbiamo proseguito in vari punti della città”.

Le interlocuzioni istituzionali per rivedere la delibera sono iniziate, Roberto Gualtieri ha ceduto non solo alle enormi pressioni provenienti dai cittadini romani e dall’opposizione politica, ma anche ai “suggerimenti” di maggiore cautela arrivati dall’interno della maggioranza di centrosinistra. Dopo la manifestazione in piazza del Campidoglio del 10 maggio, alla quale hanno partecipato centinaia di persone e diversi esponenti politici di centrodestra, il sindaco ha annunciato una revisione del testo. Tra le possibili modifiche, si va dallo slittamento di un anno rispetto a novembre 2023 del divieto per i diesel all'inserimento di altre deroghe e anche incentivi per l’acquisto di nuove vetture ecologiche. Gualtieri due giorni fa lo ha detto: "Aspettiamo la Regione, ci sono delle modifiche sul tavolo". Il primo cittadino, però, ha tenuto a ribadire che "esistono leggi e regolamenti europei e regionali in tutta Italia. In alcune città questo è norma. Alcune delle restrizioni non l'ha introdotte questo piano, c'erano già, ma a Roma vige la tendenza a ignorare le regole e affidarsi alla statistica: prenderò ogni tanto una multa. È un metodo sbagliato".

“Noi non sappiamo ancora niente – fa sapere Santori - , non ci sono documenti, l’assemblea capitolina non è informata. Qual è il percorso che Gualtieri vorrebbe intraprendere? I cittadini saranno coinvolti? Il tavolo tecnico con la Regione e il Governo è ufficialmente iniziato? Noi proseguiremo finché alle richieste avanzate il 10 maggio durante la manifestazione non arriveranno risposte chiare”.