Ztl fascia verde, a un mese e mezzo dall'entrata in vigore da Comune e Regione tutto tace

L’ultimo aggiornamento ufficiale risale a luglio, quando il sindaco Gualtieri firmava un’ordinanza con cui prorogava il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti sino al 31 ottobre 2023. Di cosa accadrà il primo novembre, e di come in concreto funzionerà la nuova ztl fascia verde, però, a oggi non ci sono notizie certe, e per milioni di romani (e per tutti coloro che frequentano la Capitale in auto) vige l’incertezza. E questo quando manca circa un mese e mezzo all’ipotetica entrata in vigore dei nuovi divieti.

Cosa prevede la delibera sulla ztl fascia verde

Un passo indietro è d’obbligo: la contestata delibera del novembre 2022 con cui l’amministrazione capitolina ha dato un giro di vite alla circolazione delle auto private nella rinnovata (e leggermente ampliata) zona a traffico limitato denominata “fascia verde” recepisce quanto stabilito nel piano regionale sulla qualità dell’aria, e stabilisce come a partire dal primo di novembre sarà vietato l’accesso alle auto alimentate a gasolio euro 4 nella fascia oraria 7.30-20.30, ai veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio euro 4 nella fascia oraria 7.30-10.30/16.30-20.30 e ai ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio euro 3. Dal primo novembre 2024 lo stop riguarderà (sempre da lunedì al sabato) anche le auto a benzina euro 3 e ai diesel euro 5 nella fascia oraria 7.30-20.30, cui si aggiungono i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio euro 5 nella fascia oraria 7.30-10.30/16.30-20.30. A vigilare sul rispetto del provvedimento 51 varchi elettronici che faranno scattare in automatico le multe in caso di “sgarro”, varchi che, con la loro installazione, hanno fatto montare le proteste.

I divieti già in essere (ma di fatto mai rispettati né applicati)

Come già spiegato da RomaToday più volte, infatti, già dal 2018 nella zona della ztl “anello ferroviario” - che ricalca, nella pratica, i confini della ztl fascia verde - non possono circolare veicoli euro 2 ed euro 3. Prima dell’istituzione dei varchi, però, il controllo era demandato esclusivamente alla polizia locale, che ovviamente non ha mai avuto la capacità di monitorare l’intera area. Ecco dunque la decisione di istituire gli occhi elettronici, che leggeranno le targhe e, in automatico, faranno scattare le multe in caso di passaggio di veicoli cui l’accesso è vietato.

L'ipotesi rimodulazione: esenzioni per euro 3 a benzina ed euro 4 e sistema Move-In

L’ondata di proteste e polemiche montata la primavera scorsa alla fine aveva spinto Gualtieri a tornare in parte sui suoi passi. Pur confermando la bontà del provvedimento, ricordando i valori di inquinanti presenti nell’aria e le infrazioni europee scattate per il superamento delle soglie di attenzione, il sindaco aveva rassicurato sul fatto che la delibera di novembre sarebbe stata rivista, in accordo con la Regione Lazio, “per valutare possibili rimodulazioni delle misure perseguendo il miglior equilibrio possibile tra le obbligatorie esigenze di tutela dell’ambiente e della salute delle persone e l’impatto economico delle nuove disposizioni sulle fasce più deboli”.

Tra le ipotesi di modifica al vaglio del tavolo tecnico istituito appositamente, una proroga per le auto a gasolio euro 4 e a benzina euro 3 (ricordiamo che euro 2 ed euro 3 diesel già non possono di fatto circolare) di un anno, che consentirebbe di far guadagnare un po’ di tempo prima di far scattare le multe. E si starebbe poi lavorando al cosiddetto sistema Move-In - che sta per "Monitoraggio veicoli inquinanti" e che è appunto un sistema di monitoraggio dei veicoli soggetti a limitazioni della circolazione: in Lombardia i proprietari possono richiedere una deroga chilometrica ai divieti in base all'uso effettivo del veicolo e allo stile di guida adottato, e prevede l'installazione di una scatola nera sul veicolo per rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare a un’infrastruttura tecnologica dedicata.

Le domande ancora senza risposta: quando entra in vigore la fascia verde?

Si attendono inoltre ancora aggiornamenti anche su eventuali incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti, cui deve però lavorare la Regione, e sulle deroghe per specifiche categorie, come per esempio i tassisti e i proprietari di auto d'epoca, tanto per citarne alcuni. Il dibattito pubblico, però, si è fermato all’estate, e oggi i cittadini non hanno idea di cosa accadrà effettivamente tra un mese e mezzo: i varchi dotati di telecamere entreranno in funzione? Inizieranno a piovere multe? Se sì, per chi?

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che Arpa Lazio avrebbe ipotizzato la possibilità di “esentare” appunto i diesel euro 4 dal divieto di circolazione previo rinvio di due settimane dell’accensione dei riscaldamenti, ma si tratta, appunto, soltanto di un’indiscrezione. La partita viene giocata tutta tra Comune e Regione: il primo ha presentato le sue proposte di modifica, quelle appena ricordate, la seconda dovrà approvarle confermando che, pur con le modifiche, il provvedimento relativo alla fascia verde contribuire al taglio degli inquinanti e riporta le percentuali di polveri sottili sotto la soglia di allarme. Se arrivasse il via libera, il Comune dovrebbe quindi emanare una nuova delibera che ufficializzerebbe le norme.