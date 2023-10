Ztl Fascia verde, proroga di un anno per diesel euro 4 e benzina euro 3. Varchi attivi “tra qualche mese”

Tutto come ormai era facile prevedere. I veicoli diesel euro 4 e benzina euro 3 potranno circolare per un altro anno nella nuova Ztl fascia verde. Era divenuto ormai il segreto di Pulcinella ma mancava ancora l’ufficialità. A darla è stato lo stesso sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine di un incontro presso i cantieri della stazione di piazza Venezia della linea C. È stata quindi finalizzata l’intesa con la Regione Lazio che ha accettato le modifiche alla delibera sulla nuova Ztl e che erano state spedite ufficialmente alla Pisana solo martedì sera. Niente divieti a partire dal 1° novembre, con i varchi che verranno accessi, presumibilmente, solo nel 2024.

Proroga diesel euro 4 e benzina euro 3

Dopo mesi di botta e risposta e di accuse reciproche, Campidoglio e Pisana, come anticipato da RomaToday, hanno trovato un punto di incontro. Del resto, le cose non potevano andare diversamente. La Regione Lazio non può più pagare le sanzioni europee per il superamento dei livelli di inquinamenti. Dall’altra, il Comune di Roma si è ormai esposto troppo, recependo in maniera restrittiva, secondo alcuni, il piano per la qualità dell’aria regionale.

“Abbiamo trovato un punto di equilibrio adeguato sulla Ztl Fascia verde – ha detto, come riporta la Dire, Gualtieri - gli euro 4 diesel (ma anche le auto a benzina euro 3, ndr) potranno continuare a circolare per un anno fino a novembre 2024. Restano i limiti previgenti che saranno temperati dai meccanismi di move in e dei bonus. Il gpl potrà poi circolare, contrariamente alla proposta originale. Ci saranno questi due meccanismi di move-in e di bonus all'entrata che consentiranno un uso parziale dei veicoli che già oggi hanno circolazione limitata".

Rinviata accensione dei varchi di “qualche mese”

Anche qui siamo stati facili profeti. Fermo restando la proroga certa per le vetture diesel euro 4 e benzina euro 3, rimaneva il dubbio su cosa ne sarebbe stato dei varchi, pronti ad essere attivati dal 1° novembre. Gualtieri ha annunciato che l’accensione dei rilevatori slitterà di qualche mese, se non di più. La proroga, spiega Gualtieri, “richiederà un po' più di tempo del previsto per l'attivazione dei varchi, perché noi vogliamo che questo diventi operativo quando il "move in" sarà nelle condizioni di poter essere utilizzato”.

Il move in, che sembrava ormai una soluzione messa da parte, è un sistema di monitoraggio dei veicoli soggetti a limitazioni della circolazione e prevede l'installazione di una scatola nera per rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare a un’infrastruttura tecnologica dedicata. Nell’attesa che diventi operativo, secondo Gualteri l’accensione dei varchi “slitterà di qualche mese”.

Nuova delibera

La delibera del novembre 2022, quindi, andrà nel cestino. “Appena avremo dalla Regione la formalizzazione di questo accordo – ha continuato Gualtieri - adotteremo una nuova delibera che sostituirà la vecchia e sarà in vigore da subito. Ma l'attivazione dei varchi attendere che il move in diventi operativo, quindi servirà qualche mese per i varchi. Questo per consentire alle persone di potersi dotare del move in, e questo richiede alcuni mesi”. Sembrano anche superati, almeno su carta, i problemi di inquinamento: "I tecnici della Regione- ha detto Gualtieri - hanno eseguito dei monitoraggi rispetto ai nuovi dati sulla qualità dell'aria che sono quelli che sono arrivati in primavera. Sulla base di quei dati è stato possibile rimodulare le misure".

"Abbiamo finalizzato l'intesa con la Regione Lazio sulle modifiche della delibera- ha commentato Gualtieri- è stato un confronto lungo e positivo, e ringrazio la Regione per la collaborazione che ci permette di rendere questa misura più sostenibile e coerente con l'esigenza di conciliare tutti gli obiettivi: tutela della salute, quindi la riduzione dei veicoli più inquinanti, ma anche la tutela delle persone più fragili su cui non può essere scaricato il peso di questo esercizio".