Zone a traffico limitato, la Sindaca proroga l’ordinanza: i varchi restano spenti

L’occhio elettronico resta spento. La Sindaca il 3 dicembre ha firmato l’ordinanza che proroga la temporanea disattivazione delle zone a traffico limitato.

La proroga

Il provvedimento del Campidoglio, sottoscritto dalla prima cittadina il 14 novembre, era valido fino al 3 dicembre. La Sindaca ha però deciso di mantenere spenti i varchi elettronici per tutto il periodo contemplato dal nuovo DPCM. In altre parole fino al 15 gennaio 2021. Una scelta dettata dall'esigenza di contenere le possibilità di contagio del nuovo Coronavirus.

Quali sono i varchi spenti

In virtù della nuova ordinanza, resta pertanto possibile transitare tutti i giorni della settimana, h24, nelle zone del Centro storico, del Tridente , Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. Le telecamere dei varchi elettronici, pertanto, non saranno in funzione.

Limitare l'uso dei mezzi pubblici

Il provvedimento, hanno sottolineato dagli uffici del Campidoglio, è in linea con quanto previsto con il DPCM firmato il 3 novembre dal premier conte. Il Decredo infatti “sconsiglia gli spostamenti non necessari e limita l’utilizzo dei mezzi pubblici durante questa fase dell’emergenza sanitaria”.

Una boccata d'ossigeno per i commercianti

“Rimango convinto che la nostra città nei prossimi anni debba indirizzare le proprie politiche della mobilità sempre più in senso sostenibile, ma resto altresì convinto che in una fase di emergenza la nostra Capitale debba dimostrare di saper dare risposte tempestive alle grida di allarme che arrivano dal territorio - ha commentato con una nota il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito - La libera circolazione dei mezzi nel centro di Roma - ha aggiunto il pentastellato - è senza dubbio una boccata d’ossigeno per le attività commerciali e rappresenta la scelta dell’Amministrazione di sostenere quanti vogliono continuare a portare avanti le loro attività con determinazione e forza nonostante le difficoltà imposte da questa terribile pandemia”.