Ztl fascia verde, “Auto storiche penalizzate dall’ordinanza di Gualtieri”: nuovo ricorso al Tar

È una battaglia legale senza fine quella che si sta profilando tra le realtà che hanno a cuore il destino delle auto storiche e il Campidoglio. L’ordinanza che il 31 ottobre il sindaco ha firmato ha fissato dei divieti di accesso alla ZTL Fascia Verde che si applicano dal giorno successivo e fino al 31 marzo 2024, anche ai veicoli di interesse storico. È stata riconosciuta loro una deroga che però, l ’Automotoclub Storico Italiano, ritiene insufficiente e non in linea con quanto deciso lo scorso ottobre dal TAR.

La deroga prevista nell'ordinanza

La deroga accordata dal primo cittadino nell’ordinanza, riguarda “la circolazione degli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico”, se già iscritti negli appositi registri prima dell’entrata in vigore della stessa ordinanza, che abbiano almeno trent’anni d’età. La circolazione di questi mezzi è consentita solo tra le ore 20 del venerdì alle ore 24 del sabato. Ma nessuna deroga è stata concessa per la partecipazione ad eventi e neppure per eseguire la loro manutenzione “Come si fa quindi a conservarli, usarli in sicurezza e a fruirne per il turismo lento a cui sono dedicati?” sta chiedendo l’ASI.

La richiesta degli auto amatori

“Dispiace – ha commentato Alberto Scuro, il presidente dell’ASI - che non si riesca a far comprendere al Sindaco e ai Componenti dell’Assemblea Capitolina che le nostre proposte sono equilibrate e frutto del buon senso” anche perché “non è mai stato chiesto che i veicoli di interesse storico e collezionistico potessero circolare liberamente” ma sempre e solo che quelli in possesso di una certificazione riportata sul libretto, potessero circolare con normative dedicate” e quindi “non come veicoli d’uso quotidiano”.

L'incertezza che penalizza il settore

“In questo stato di incertezza la filiera delle attività ad essi collegate è in ginocchio” ha aggiunto il presidente dell’Asi - I veicoli storici non vengono più acquistati da chi abita a Roma ma solo ceduti a chi abita in territori dove il loro utilizzo è normato diversamente, in Italia e all’estero. Un impoverimento non sensato”. L’aver previsto la serata di venerdì e la giornata di sabato per l’ingresso in fascia verde dei veicoli ultratrentennali, non è quindi sembrato sufficiente per garantire la sopravvivenza del settore che ora dichiara battaglia. “Siamo stati costretti, nostro malgrado – ha aggiunto il numero uno dell’ASI– a presentare un nuovo ricorso insieme ai Registri Storici Alfa Romeo, Fiat e Lancia”. Il braccio di ferro continua.