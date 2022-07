Deputato Zolezzi (M5s): "Alfonsi è assessore a Cosa Nostra". E scoppia la polemica 

"Mi sono espresso in maniera troppo sintetica e con termini inappropriati: me ne scuso con l'assessora Alfonsi". Alla fine il deputato M5s Alberto Zolezzi è stato costretto alle scuse pubbliche. A innescare la bagarre politica alcune frasi pronunciante alla Camera. Il grillino ha definito Sabrina Alfonsi come "assessore a cosa nostra". Una frase "vergognosa e inaccettabile", come subito bollata dalla parlamentare piddina Marianna Madia innescando una catena di dichiarazioni di solidarietà ad Alfonsi e di condanna verso il pentastellato.

Cosa ha detto il deputato

Il deputato M5S, intervenendo in aula sul dl Aiuti, aveva stigmatizzato la Alfonsi perchè a piazza Vittorio a Roma "si è occupata mezza piazza, da pochi giorni, con un bar e con i tavolini". Per poi concludere: "Questo è l'assessore Alfonsi; l'assessore Alfonsi deve essere l'assessore all'ambiente, l'ambiente è casa nostra, se uno mette i tavolini in mezzo alla piazza e non fa giocare i bambini non pensa al futuro. Più che a casa nostra, forse è l'assessore a Cosa nostra, e questo lo voglio dire chiaramente". Parole forti che hanno scatenato reazioni di vicinanza nei confronti di Alfonsi, costringendo di fatto Zolezzi alle pubbliche scuse.

Le scuse del deputato grillino

"Il senso del mio intervento - spiega poi lo stesso Zolezzi - era chiaro: a Roma si rischia di dare spazio al ritorno di poteri occulti e mafie. Questo vale per i rifiuti e vale anche per l'occupazione degli spazi urbani, non è una novità. Ciò non ha a che vedere - precisa - con la persona dell'assessora, ma il mio voleva essere un campanello d'allarme rivolto alle istituzioni locali e nazionali. Mi dispiace che nella foga dell'intervento mi sia sfuggita una battuta infelice: lungi da me l'intenzione di associare la persona dell'assessora Alfonsi alla criminalità".

Replica il gruppo Pd del Campidoglio: "È scandaloso l'attacco personale rivolto dal deputato Zolezzi del Movimento 5 stelle che ha definito Sabrina Alfonsi assessore a 'cosa nostra'. Accettiamo le scuse per l'incredibile e grottesca gaffe del deputato, ma il dato politico è uno solo: mentre Zolezzi in Aula alla Camera pronunciava parole indegne, in Campidoglio si parlava di lotta alla mafia. Roma dimostra ancora una volta di essere in prima fila nella lotta contro tutte le mafie. Nessuno si azzardi più a pronunciare insulti inaccettabili di questo tipo, soprattutto verso una donna di elevata competenza e professionalità che lavora da anni con onestà per il bene della città e a servizio delle istituzioni".