Zingaretti: "Raggi una minaccia per Roma". La sindaca: "Io realmente minacciata dai Casamonica"

Aspro botta e risposta tra la prima cittadina Virginia Raggi e Nicola Zingaretti. Il presidente della Regione Lazio nel corso della trasmissione diMartedi' su La7 avrebbe parlato del sindaco come “una minaccia”, nel caso decidesse di ricandidarsi alle prossime amministrative.

"Sono presidente della Regione Lazio fino al 2023. Faccio l'amministratore da 14 anni perché in questa Regione ho sempre vinto le elezioni. Mi auguro che la mia comunità metta in campo altre risorse. - continua Zingaretti- Sono stato il primo a dire che consideravo la ricandidatura di Virginia Raggi una minaccia per Roma. Lo dico ancora oggi, non è che ho problemi. Non confondiamo l'amore per Roma con il basso calcolo delle alleanze politiche. Sono presidente della Regione Lazio e vorrei, voglio, portare avanti questa missione".

Un appellativo che la sindaca respinge con forza, accusando Zingaretti di aver utilizzato parole troppo pesanti nei confronti di chi amministra la città con differenti difficoltà e dove la vera minaccia Raggi è quella avuta successivamente agli interventi contro i Casamonica.

"Secondo Zingaretti, quindi, la 'minaccia' per Roma non è rappresentata dalla malavita o magari, in senso lato, dalla difficoltà di trovare un lavoro per i cittadini.- ha spiegato Raggi- No, per Zingaretti la 'minaccia' per Roma è rappresentata da una giovane donna finita sotto scorta per aver dichiarato guerra alla criminalità organizzata". Per la prima cittadina "politicamente si possono avere opinioni diverse ma non è lecito provare ad emarginare una persona che, al di là delle opinioni politiche, è realmente 'minacciata' dalla criminalità. La 'minaccia' è quella dei Casamonica di voler mettere una bomba sotto l'automobile di Virginia Raggi”. Commenta così su Facebook la sindaca di Roma.