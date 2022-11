L'investitura di Zingaretti su D'Amato ma senza mollare Conte

Un colpo al cerchio e uno alla botte. Il governatore uscente della Regione Lazio e deputato Pd, Nicola Zingaretti, alla trasmissione Mezz'ora in più, ha fatto un punto sulle prossime elezioni regionali e della candidatura del "suo" assessore alla Sanità, Alessio D'Amato senza però mollare del tutto i contatti con Giuseppe Conte. “Ho fiducia in Alessio D'Amato da 10 anni, è un ottimo candidato per vincere e gli chiedo di sforzarsi per allargare l'alleanza, altrimenti rischiamo”. Queste le parole di Nicola Zingaretti, ormai ex governatore della Regione Lazio dopo l’annuncio della candidatura a presidente di D’Amato, avvenuta nei giorni scorsi al Teatro Brancaccio di via Merulana.

“Ad Alessio ho detto 'sei un ottimo candidato per correre ma adesso devi essere tu il protagonista di un'apertura alle forze democratiche di sinistra e associative'", ha aggiunto Zingaretti ai microfoni di Lucia Annunziata. Per il deputato del Partito democratico, D’Amato “ha contribuito a cambiare il volto della Regione Lazio” ma per l’ex presidente deve sforzarsi per allargare le alleanze.

Nei giorni scorsi, durante la presentazione del libro di Goffredo Bettini, deus ex machina della politica capitolina, Giuseppe Conte – leader del M5s – si è sfilato da un possibile campo largo perché l’ex premier ritiene incompatibile la sua politica con quella del Terzo Polo che invece converge su D’Amato. Tuttavia, Zingaretti ha precisato: “Basta personalismi, escano le candidature dalla segreteria del Pd con delle piattaforme. Io mi candidai con una piattaforma fondata su tre pilastri, darò una mano a chi si candiderà ma non so chi ci sarà”. Ha aggiunto: “Non partecipo al gioco dei nomi, visto la delicatezza del tema”. "La prima cosa che deve fare l'opposizione è dialogare, vedere i punti di contatto. Non possiamo di andare avanti dove la destra ci gioca a palla con noi e ora distruggiamo l'alleanza nel Lazio che con me era maggioranza il 25 settembre e rendiamo più difficile la vittoria. La mia è una critica forte a Conte. E lo dico aggiungendo che non c'è politico che abbia sostenuto il Conte 2 come il sottoscritto. Io ho sempre detto che l'alternativa alla destra era questa alleanza. Ho sempre sostenuto che il Conte 2, ma oggi dico che Conte ha sbagliato...''.

Per Zingaretti trovare unità per sconfiggere le destre è prioritario. “Non so cosa abbia in mente Conte - ha sottolineato il deputato del Pd - ma nei prossimi giorni continuerò a cercarlo. L'aiuto che posso dare è quello di continuare a chiedere unità. La prima cosa che deve fare l'opposizione è dialogare, vedere i punti di contatto. La mia è una critica forte a Conte. E lo dico aggiungendo che non c'è politico che abbia sostenuto il Conte 2 come il sottoscritto. Io ho sempre detto che l'alternativa alla destra era questa alleanza. Ho sempre sostenuto il Conte 2, ma oggi dico che Conte ha sbagliato".