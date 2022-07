VIDEO | Zingaretti a RomaToday: "L'alleanza Pd-M5S nel Lazio è ben salda"

Per il presidente della Regione Lazio "il progetto progressista va avanti fino alla fine". "La crisi nazionale non può intaccare il buon lavoro fatto sui territori"

"Qui in Regione c'è una maggioranza larga, fondata su un programma, che sta lavorando tutti i giorni per rispettare quel programma e cambiare il Lazio. Andremo avanti fino alla fine di questa esperienza, con la missione di rispettare il patto che abbiamo preso con i cittadini". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ai microfoni di RomaToday sottolinea la tenuta dell'alleanza giallorossa a livello regionale, nonostante la crisi tra le due forze politiche sul piano nazionale.

Il dem conferma di candidarsi per un posto al Senato in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, ma senza dimettersi prima del tempo da governatore. Zingaretti, infatti, si dimetterebbe dalla Pisana solo ad elezione avvenuta, quindi a ottobre, con il voto nella prima finestra utile ovvero 90 giorni dopo.

"Non bisogna scaricare - continua il Presidente - i motivi della crisi sul lavoro dei territori con una maggioranza unita e che ha a sostegno non solo i Cinque Stelle, ma anche forze come Azione e Italia Viva. Noi siamo uniti dai contenuti e da un programma. Noi vogliamo essere lo scudo che difende i cittadini del Lazio dal rischio di un futuro complicato".

Un messaggio, dunque, per il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, deciso al momento a dire addio al campo largo così come lo abbiamo conosciuto e a correre senza i pentastellati? "Che c'entra?! Qua con Roberta Lombardi non abbiamo litigato, vedete?!", risponde Zingaretti. Accanto a lui, tra un ammiccamento e l'altro per confermare la vicinanza tra Pd e Movimento Cinque Stelle, l'assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio Roberta Lombardi con cui proprio oggi, giovedì 28 luglio, Zingaretti ha presentato il nuovo Piano Energetico Regionale, "Lazio 2050: Obiettivo 100% Rinnovabili". Proprio l'ambiente e la transizione energetica saranno senz'altro due elementi chiave anche nella campagna elettorale.