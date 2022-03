Legalità, Zevi: "Criminalità e disagio aumentano dove c'è più residenza pubblica"

Nell'ambito della Giornata della Memoria e dell'Impegno, dedicata alle vittime innocenti delle mafie, il Campidoglio ha ospitato l'associazione Libera e alcune scuole della città per celebrare il ricordo e leggere i 1.055 nomi delle vittime. A presenziare l'assessora alle Politiche educative Claudia Pratelli, il presidente della Regione Nicola Zingaretti e l'assessore al Patrimonio Tobia Zevi.

"E' straordinariamente importante che si leggano uno per uno i nomi di tutte le persone che hanno dato il loro sangue per la mafia - il commento di Zevi, che per l'occasione ha fatto le veci del sindaco Gualtieri - . La memoria naturalmente non sostituisce lo studio della storia, ma è un elemento fondamentale nella costruzione dell'identità e della cultura collettiva di una società".

"Roma Capitale vuole combattere le mafie - ha proseguito l'assessore -, promuovendo la legalità e lavorando attivamente al processo di costruzione di coscienza collettiva. Ne è un esempio il Forum sui beni confiscati alla criminalità organizzata che si è svolto pochi giorni fa in Campidoglio sotto gli occhi di centinaia di cittadini. Molto spesso i territori dove è più forte la presenza di edilizia residenziale pubblica sono anche i luoghi dove è maggiore la presenza della criminalità e delle mafie: questa è una delle battaglie che dobbiamo combattere per cambiare le cose. La città deve essere di tutti e il patrimonio pubblico deve diventare uno strumento di riscatto e non un sintomo del disagio".

Poi Zevi ha posto l'accento su quella che ha definito "antimafia sociale", ovvero: "Se noi non riusciamo a evitare che in alcuni quartieri periferici di Roma la prospettiva di guadagnare 150/180 euro al giorno come vedetta della mafia sia più conveniente di qualsiasi altro percorso di studio, professionale o di altro".