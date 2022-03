VIDEO | Case popolari, Zevi: "Pensiamo a fare un nuovo bando, ora acquistiamo nuovi immobili"

Sono passati poco più di quattro mesi dall'insediamento della giunta comunale guidata da Roberto Gualtieri e tra gli assessori che più venivano considerati "outsider" c'è sicuramente Tobia Zevi, classe '83, ricercatore, laureato in Lettere e con una già lunga militanza nel Pd, per quanto ad oggi non abbia la tessera. A lui sono toccati da gestire i dossier di un peso non indifferente: sfratti, occupazioni a scopo abitativo, superamento della delibera 140 sulla gestione del patrimonio di Roma Capitale. Problemi che a Roma coinvolgono decine di migliaia di persone e creano quasi quotidianamente forti tensioni sociali, come testimonia quanto accaduto a San Basilio dopo i recenti sgomberi da parte delle forze dell'ordine.

RomaToday lo ha intervistato per fare il punto della situazione proprio su quanto più sta a cuore alle famiglie che non riescono a pagare un affitto, ai movimenti e ai sindacati degli inquilini che cercano di tutelarne i diritti e chi da anni, pur avendone diritto, non riesce a vedersi assegnato un alloggio popolare.

Proprio riguardo a questo tema, l'assessore capitolino ha spiegato il modus operandi del Campidoglio: "Ci sono situazioni, come sfratti e occupazioni, non fotografate dalla graduatoria - la premessa di Zevi - e con le quali dobbiamo avere a che fare. Il bando poi è quello del 2012 e nei prossimi mesi o anni si può pensare a farne un altro. L'impegno da parte nostra è far lavorare gli uffici con più efficienza, velocizzare l'iter per la riconsegna di un alloggio e aumentare il patrimonio".

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)