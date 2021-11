Zètema, dieci anni senza assunzioni e contratto scaduto: i lavoratori della cultura sul piede di guerra

Nessuna imposizione sulla scelta di come ricevere il premio di produzione e no alla riduzione dello stesso a 500 euro, con circa 160 euro in meno rispetto all’anno precedente. Con oltre il 77% di affluenza alle urne i dipendenti di Zetema, società partecipata del Comune di Roma, hanno sancito con il 63% dei voti la vittoria del ‘no’ al referendum indetto dai sindacati sul premio di produzione.

I dipendenti di Zètema "bocciano la gestione fallimentare degli ultimi cinque anni"

“Mentre i lavoratori aspettano il premio di produzione, e addirittura è stata proposta unilateralmente una decurtazione di 160 euro rispetto all’anno precedente, l’Amministratore Unico ha continuato ad attivare consulenze esterne a supporto della dirigenza, spendendo solo nell’ultimo anno 250 mila euro” - ha commentato la Fp Cgil Roma e Lazio per la quale l’esito del referendum è una “bocciatura senza appello dei cinque anni fallimentari di gestione” di Zètema.

Il sindacato rimprovera all’azienda, la più grande della cultura a Roma, di aver disatteso gli impegni sulla pianta organica e sul piano assunzionale, necessario per integrare le uscite e coprire le postazioni previste come il contratto di servizio con Roma Capitale richiede.

I sindacati chiedono piano assunzionale e rinnovo contratto

“Non c’è stato alcun piano assunzionale (l’ultima integrazione di personale per i servizi di assistenza in sala e biglietteria risale al 2011), ma neppure progressioni di carriera né protocolli sulla sicurezza mentre i presidi delle sedi sono stati garantiti anche durante la pandemia. Così come non c’è stata nessuna formazione, nessun progetto di smartworking, ma solo precariato. A questo si aggiunge il CCNL scaduto da tre anni”. Nelle scorse settimane per i lavoratori di Zètema è stato proclamato lo stato di agitazione: martedì prossimo è previsto un incontro con il Prefetto.

I lavoratori di Zètema pronti alla mobilitazione

Ma se il tavolo, avvisa il sindacato, non produrrà effetto, “proseguirà la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della più grande azienda della cultura di Roma Capitale”. Poi la richiesta alla nuova Amministrazione Comunale per “un intervento deciso e immediato, che determini la discontinuità con le scelte sbagliate effettuate dall’attuale management dell’Azienda, che non ha tenuto conto delle professionalità e delle disponibilità mostrate sempre e comunque da tutti i lavoratori”.