Roma a impatto zero entro il 2030: Gualtieri firma l'accordo per la neutralità climatica

La capitale è tra le città apripista su cui l’Unione Europea punta per la “neutralità climatica”. Il sindaco Gualtieri ha firmato il protocollo d’intesa con il ministero delle infrastrutture che ufficializza l’adesione di Roma al raggiungimento dell’obiettivo di azzerare le emissioni di gas serra o comunque ridurle, compensando quelle rimanenti.

Le città impegnate per la neutralità climatica

Sono 100 le città europee che sul finire dello scorso aprile, a fronte di 362 candidature, sono state scelte dalla Commissione Europea per partecipare alla missione del programma “Horizon Europe”. L’Italia partecipa a quest’obiettivo, con il bando “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030”. Con nove sono invece i comuni italiani: oltre a Roma hanno infatti firmato l’accordo anche i sindaci di Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato e Torino.

La firma dell'accordo

“Con le altre città italiane selezionate e il prezioso coordinamento del Ministro Giovannini, che ringrazio, ci siamo messi subito al lavoro insieme. E ora, con questa intesa, rafforziamo la collaborazione tra città e amministrazione centrale per rispondere alle sfide climatiche e creiamo uno stretto coordinamento per creare progetti condivisi, raccogliere idee, soluzioni e buone pratiche, attrarre nuovi investimenti e sviluppare sperimentazioni e basi di conoscenza che potranno essere utili anche ad altre città e amministrazioni” ha commentato il sindaco Gualtieri.

I cinque pilastri su cui puntare

Come riuscire a realizzare l’obiettivo? Alla fine di agosto il primo cittadino di Roma, partecipando ad un summit con i sindaci delle maggiori città del G20, aveva annunciato una strategia impostata su “cinque pilastri”. Per ridurre drasticamente i gas serra la Capitale entro il 2030, l’amministrazione dovrà lavorare sulla mobilità sostenibile, rilanciando il trasporto pubblico; dovrà realizzare l’obiettivo di garantire i servizi di prossimità, con la formula della città dei 15 minuti; dovrà chiudere il ciclo dei rifiuti, aumentando la quota di differenziata e realizzando impianti per il riciclo ed il recupero energetico. Tra i “cinque pilastri strategici” figura anche l’obiettivo della forestazione urbana, con l’incremento del patrimonio arboreo cittadino e l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

Le risorse a disposizione

Le 100 città che sono state scelte dalla Commissione europea dovranno raggiungere quindi la “neutralità climatica” entro i prossimi 8 anni. Per riuscirvi potranno contare su uno stanziamento che, per il 2023, è di 360 milioni di euro. Risorse che arrivano dal fondo europeo per la ricerca e l'innovazione, l'Horizon Europe, da cui deriva la missione “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030”.

“Essere tra queste città apripista è stato un risultato importante per la nostra Capitale, che è stata scelta per il suo progetto ambizioso ma realistico di transizione ecologica e rigenerazione urbana” ha aggiunto il sindaco, annunciando che Roma “sarà un grande laboratorio inclusivo della transizione ecologica” da realizzare, ora, anche grazie all’impulso ed ai fondi del programma europeo Horizon.