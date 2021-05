Ordinanza anti zanzara tigre del Comune di Roma: raccomandazioni e disposizioni per i cittadini

Il Comune: "La collaborazione dei cittadini concorre in maniera determinante all’efficacia degli interventi messi in campo dall’Amministrazione sul suolo pubblico"

Come ogni anno, in questo periodo, anche in questo 2021 arriva l'ordinanza anti zanzara tigre del Comune di Roma. L'atto, firmato dalla sindaca Raggi, contiene le disposizioni per contrastare la diffusione della zanzara tigre nei condomini e nelle aree private. "La collaborazione dei cittadini", spiega il Comune di Roma, "concorre in maniera determinante all’efficacia degli interventi messi in campo dall’Amministrazione sul suolo pubblico".

Tra le principali raccomandazioni quelle di effettuare interventi preventivi antilarvali e privilegiare prodotti biologici. Vengono altresì indicate le modalità di esecuzione dei trattamenti e i prodotti di cui è vietato l’utilizzo per la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente.

Di seguito alcune delle principali disposizioni previste dall’Ordinanza