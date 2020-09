Zagarolo, è corsa a cinque per la carica di sindaco: ecco i candidati

Il comune di Zagarolo si prepara alle urne. Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini del centro urbano in provincia di Roma (16.922 abitanti) andranno a votare per rinnovare sindaco e Consiglio comunale, in concomitanza con il referendum sul taglio dei parlamentari e con le amministrative di altri 33 comuni del Lazio. Cinque i candidati che si contenderanno la carica di primo cittadino. Ecco di seguito i nomi e le liste a sostegno.

Emanuela Panzironi

La coalizione uscente, dopo la rinuncia del sindaco ancora in carica Lorenzo Piazzai, punta tutto su una donna, affidando la corsa a Emanuela Panzironi, attuale vice sindaco con deleghe ai Lavori pubblici, Scuola, Turismo, Trasporti e Personale. Sostenuta dal Partito democratico e da 5 liste civiche: Zagarolo Futura, Movimento Centrale, Zagarolo dei Diritti, Valle Martella Unita e Zagarolo Unico Colle.

Marco Bonini

Il centrodestra punta invece su Marco Bonini, 43 anni, per 4 anni assessore ai Lavori pubblici della giunta Piazzai di centrosinistra. Si è dimesso a gennaio 2020 accusando l'amministrazione di immobilismo su vari temi. "Deve essere chiaro innanzitutto che cinque anni fa accettai di partecipare alla coalizione Piazzai solo perché era a forte carattere civico" dichiarava in una lettera pubblicata da Montiprenestini.info. Lui però, lo sottolinea, è "un uomo di centrodestra". In sostegno alla sua candidatura Fratelli d’Italia, Lega Salvini e due liste civiche: Valle Martella e Colli e Zagarolo Vince.

Marco Riccardi

Marco Riccardi, 54 anni, sarà invece il candidato del M5s. Cercherà di superare gli scarsi risultati raggiunti dal suo precedessore, candidato nel 2015, Paolo Pacifici che si fermò al 9,31%. Azzeramento decennale delle tasse per le imprese che si trasferiranno a Zagarolo, incentivi alle attività.turistiche da e verso Roma, incremento della raccolta differenziata sono alcuni dei punti del suo programma elettorale.

Giacomo Vernini, Giovanni Luciani

Seguono altri due candidati civici. Giacomo Vernini, 61 anni, dipendente Atac, quattro legislature alle spalle da consigliere comunale, ha corso come candidato sindaco già nel 2015 arrivando al 21,64%. È sostenuto dalla lista Zagarolo nel cuore. Giovanni Luciani, 46 anni, si candida con la lista per Valle Martella Tricolore.