Regolamento beni comuni, dal XIII municipio arriva il plauso delle associazioni

Sei giorni fa l'assessore al patrimonio Tobia Zevi e il sindaco Roberto Gualtieri hanno presentato una proposta di nuovo regolamento per la gestione degli immobili di proprietà comunale. La conclusione di un lavoro iniziato a gennaio e che in 8 mesi ha visto l'amministrazione incontrare diverse associazioni dei vari territori per recepirne preoccupazioni e istanze. Martedì, 16 agosto, dal XIII municipio arriva un plauso al nuovo documento, in contrasto con quanto invece espresso dalla rete del IX che ha aspramente criticato la giunta di centrosinistra e annunciato future azioni.

"Accogliamo con favore questa nuova delibera - si legge nella nota delle realtà locali - un passo importante realizzato attraverso un processo partecipato che ha coinvolto tante realtà, anche della nostra rete, superando la delibera 140. Un passo in avanti che mette gli immobili del comune a servizio della comunità e dei cittadini".

Le associazioni firmatarie della nota auspicano poi "che il principio guida sia quello di riempire gli spazi, animarli e riqualificarli - continuano - per costruire una città migliore e vicina alle persone. Questo regolamento rappresenta anche per il territorio del nostro municipio, ricco di spazi disponibili, un'occasione per ridisegnare la vita e la partecipazione della cittadinanza, soprattutto a partire dal progetto che come rete abbiamo presentato all'amministrazione e al consiglio municipale sull'immobile sito in via Adriano I che vorremmo diventasse un punto di riferimento per ricostruire la partecipazione attiva in modo sistemico e strutturato".

La lettera è stata firmata dalle associazioni Cattive ragazze, Fridays For Future, Associazione Dario Simonetti, Associazione famiglie arcobaleno, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie Roma, Coordinamento Genitori Democratici XIII, Collettivo Caos, Associazione culturale Fuori Contesto, Ninanda, Il pane e le rose, Social Street Fornaci e Reds.