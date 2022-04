Rifiuti, il WWF contro il cassonetto stradale: "Attira la fauna e deresponsabilizza il cittadino"

Eliminare i cassonetti stradali per aiutare i romani a differenziare meglio. E, non meno importante, per ridurre la presenza dei cinghiali nella capitale con cui, anche gli automobilisti, sono costretti a condendersi gli spazi.

L'appello del WWF

Alla vigilia del consiglio straordinario sui rifiuti, il WWF di Roma e dell’area metropolitana, ha riportato l’attenzione sulla gestione dell’immondizia. Perché “è ora di avere coraggio” ha premesso Raniero Maggini, il numero uno dell’associazione ambientalista della capitale e dell'ex provincia. E quindi non bisogna “svilire il dibattito su dove collocare questo o quell’impianto”. Al contrario si tratta di mettere in campo “una programmazione puntuale” che sia indirizzata al potenziamento della raccolta porta a porta.

Potenziare il porta a porta

“Il cassonetto è una vera propria microdiscarica h24, la cui rimozione , introducendo diffusamente il porta a porta, non solo favorirebbe maggior decoro lungo le strade della città ma, ben più importante, aiuterebbe i cittadini ad adottare comportamenti più responsabili e virtuosi” ha ricordato Raniero Maggini. Invece la percentuale di raccolta differenziata, nella Capitale, negli ultimi anni ha subito una battuta d’arresto, regredando anche al 43,8%. Dunque ben lontano dall’obiettivo del 65%.

I cassonetti attraggono i cinghiali

“È inimmaginabile che la città eterna non riesca ad eliminare il cassonetto stradale, che attrae fauna selvatica e deresponsabilizza il cittadino” ha concluso Maggini. Ed è infatti anche lavorando su una diversa gestione dei rifiuti che l’amministrazione cittadina può operare, per limitare la presenza dei tanti ungulati che imperversano nel quadrante nord, e non solo, della città. Obiettivo in parte condiviso dall’assessorato ai rifiuti di Sabrina Alfonsi che, proprio per contenere la diffusione degli ungulati, sta lavorando anche per migliorare il sistema di raccolta dell’immondizia nei municipi più apprezzati dai cinghiali.