La Regione ricorda Willy: "Così abbiamo onorato un eroe buono"

Ieri, giovedì 20 gennaio, Willy Monteiro Duarte avrebbe compiuto 23 anni. La sua vita, però, è stata spezzata in seguito a un pestaggio avvenuto a Colleferro il 6 settembre 2020 ad opera, secondo quanto emerso dalle indagini, dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Per questo la Regione Lazio ha deciso di raccontare in una conferenza stampa le azioni messe in campo per onorare la memoria del giovane cuoco di origini capoverdiane residente a Paliano.

Un'occasione che ha visto coinvolti il vicepresidente Daniele Leodori, gli assessori Mauro Alessandri e Claudio Di Berardino rispettivamente con deleghe ai lavori pubblici e alla scuola, il presidente dell'osservatorio regionale sicurezza e legalità Gianpiero Cioffredi, la presidente della commissione regionale politiche giovanili Eleonora Mattia, il sindaco di Colleferro e vicepresidente della Città Metropolitana Pierluigi Sanna, il sindaco di Paliano Domenico Alfieri, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza Monica Sansoni, il direttore dell'ufficio scolastico regionale Rocco Pinneri, la sorella di Williy, Milena Monteiro Duarte, la street artis Laika e due rappresentanti dell'As Roma, Francesco Pastorella e Fabrizio Zanoni.

Nel dettaglio, la Regione ha illustrato lo stanziamento di 400.000 euro in favore del comune di Colleferro per la riqualificazione ambientale e la valorizzazione del decoro urbano del giardino "Angelo Vassallo", vicino al luogo in cui Willy è stato massacrato.

Inoltre, è stato isitituito un premio a suo nome, rivolto a studentesse e studenti dei licei statali e paritari per sensibilizzare i giovani sul contrasto a ogni forma di violenza. "Come Istituzioni abbiamo il dovere di trasformare questo dolore, che è sempre stato collettivo, in un’occasione di riscatto e rinascita - dichiara Eleonora Mattia - , onorando la memoria di Willy che è nel suo sorriso, nella sua meravigliosa famiglia e nella sua comunità. Di fronte alla banalità del male continuiamo a investire su infrastrutture materiali e immateriali per sostenere i giovani, contrastare l’odio e raccontare l’altra parte della storia: quella della comunità che in ogni sua parte si muove e reagisce".

“Il tema dell'inclusione deve essere tra i valori fondativi della nostra comunità. Questo premio dedicato alla memoria di Willy va inserito all'interno di questa progettualità e come Regione vogliamo contribuire a questo progetto di riscatto - aggiunge l'assessore Di Berardino - . In questi mesi abbiamo parlato tanto dell'emergenza sanitaria ora dobbiamo invece cogliere l'occasione di rimettere al centro la scuola e considerarla il motore effettivo della formazione e del rispetto fra le persone". “Come Regione ci prendiamo questo impegno per continuare a tenere viva la memoria di Willy: il suo altruismo e il suo coraggio devono essere d’esempio per le nuove generazioni”, commenta il vicepresidente Daniele Leodori.

"Oggi siamo qui per ricordare e onorare Willy, 'Eroe buono' - ha esordito la street artist Laika - ma non avremmo voluto che Willy diventasse un eroe. Avremmo voluto che diventasse un cuoco. Avremmo preferito che fosse rimasto semplicemente Willy, un ragazzo giovane e sorridente con tutta la vita davanti, piena di progetti. Io non sono molto brava con le parole, lascio che a parlare per me siano le immagini. Per me sarà un onore raccontare Willy nell'opera che donerò al Comune di Colleferro", ha concluso Laika.

Anche la AS Roma ha preso parte alla conferenza stampa: "Ogni volta che entriamo in una scuola, la prima cosa che facciamo è ricordare Willy - le parole di Francesco Pastorella e Fabrizio Zanoni - e continueremo a farlo, non ci fermeremo perché lo abbiamo promesso e perché solo ricordando questo assurdo omicidio possiamo contrastare la violenza" .