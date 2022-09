Roma ricorda Walter Rossi a 45 anni dalla sua uccisione

“Walter Rossi, un ricordo senza pace”. A 45 anni dal suo assassinio Roma ricorda il militante comunista ucciso alla Balduina in uno dei più atroci episodi di violenza degli anni di piombo. A tenere viva la memoria una piazza che porta il suo nome e una statua.

Roma ricorda Walter Rossi

“Da 45 anni le sue compagne e i suoi compagni chiamano a raccolta le generazioni antifasciste, i movimenti sociali, le realtà di base e democratiche della città, tra viale delle Medaglie d'Oro e la piazza che porta il suo nome, unendo dolore, rabbia, parole, immagini, iniziative e cortei. Insieme ai sentimenti profondi tutte le volte c'è la voglia di non dimenticare, mista a quella di agire insieme quell'ingranaggio collettivo delicato che è la memoria storica, materia incandescente che a ogni occasione pretende di essere attualizzata e rinnovata. E noi ci saremo. Per non dimenticare mai” - il commento dell’assessore capitolino Andrea Catarci che oggi ha rappresentato Roma Capitale alla cerimonia commemorativa. Insieme a lui anche il presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta.

L’uccisione di Walter Rossi

Walter Rossi, militante di Lotta Continua, appartenente al circolo giovanile di piazza Igea, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa durante un volantinaggio antifascista in via delle Medaglie d’Oro. Era il 30 settembre 1977 e Rossi aveva vent’anni. La protesta era scattata per denunciare un’aggressione avvenuta la sera prima a piazza Igea quando una 19enne, compagna del circolo di Rossi, venne ferita da colpi di pistola. Il processo a carico di una serie di militanti di formazioni neofasciste si è concluso senza condanne per l’omicidio di Rossi che, a 45 anni di distanza, resta senza un colpevole.