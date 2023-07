In palestra con i voucher del comune: via libera a nuovi fondi per favorire la pratica sportiva

Rendere la pratica sportiva alla portata delle fasce più deboli della popolazione. E’ questa l’iniziativa che il Campidoglio vuole mettere in atto e di cui si trova traccia nell’assestamento di bilancio.

I fondi previsti per i voucher

Negli allegati al documento che l’assemblea capitolina sta approvando in questi giorni figura la richiesta d’uno stanziamento ad hoc. La richiesta è di due milioni di euro per l’erogazione di voucher da destinare ai ragazzi di famiglie a basso reddito e persone con disabilità. La cifra potrebbe subire dei cambiamenti, durante la discussione in Aula Giulio Cesare. Ma l’obiettivo di aiutare queste categorie è stata “voluta, proposta e condivisa da tutte le forze politiche della maggioranza, dietro il coordinamento della consigliera Valeria Baglio” ha fatto sapere Nando Bonessio, il presidente della commissione sport di Roma Capitale.

Le strutture dove utilizzarli

Qual è la novità? “Questa amministrazione per la prima volta introdurrà un sistema ordinario di contribuzione in favore dello sviluppo della pratica motoria-sportiva” ha spiegato Bonessio. “I voucher – ha aggiunto il presidente della commissione sport – si potranno utilizzare nelle strutture sportive pubbliche e private della Capitale e questa misura indirettamente incrementerà anche le risorse a disposizione del dipartimento Sport che allo stato attuale, con i suoi soli 800 mila euro annui, avrebbero inciso in modo molto marginale sull’effettiva portata dell’atto”.

Come ottenere i voucher sportivi

Una volta approvato lo stanziamento, il dipartimento sport dovrà procedere a predisporre un avviso pubblico: servirà ad accreditare le realtà sportive che vorranno sposare l’iniziativa. E per quanto riguarda gli utenti? Le modalità di erogazione del bonus, nel dettaglio, non sono ancora state formalizzate. Secondo quanto finora ricostruito, bisogna prima dimostrare di avere diritto al voucher, poi indicare quale disciplina sportiva si vuole praticare e dove. Il beneficio economico scatta se la struttura e l’attività prescelta dall’utente, sono state precedentemente accreditate attraverso il menzionato avviso pubblico.

La priorità alle persone con disabilità

“Il provvedimento inserito nella variazione di bilancio dovrebbe coprire integralmente le richieste delle persone con disabilità – ha valutato Nando Bonessio (EuropaVerde) – Per le famiglie a basso reddito, invece, si procederà progressivamente a scaglioni di reddito, utilizzando al meglio gli stanziamenti previsti per l’anno finanziario di riferimento”. In altre parole più saranno cospicui questi stanziamenti, e la richiesta è di due milioni di euro, più famiglie potranno essere raggiunge dal provvedimento.