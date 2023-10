Voucher sportivi per giovani e persone con disabilità: il Campidoglio stanzia 2,1 milioni

Due milioni e centomila euro per sostenere l’accesso alla pratica sportiva dei giovani e delle persone fragili. L’amministrazione cittadina ha lanciato l’iniziativa attraverso una manifestazione d’interesse cui potranno aderire organismi pubblici e privati operanti in ambito sportivo o nel campo della promozione sociale.

Fino a 500 euro a persona

I cittadini che possono beneficiare di quest’intervento, sono i bambini e gli adolescenti delle famiglie con Isee più basso e le persone che hanno una forma di disabilità. Quello previsto dall’amministrazione comunale è “uno strumento che permetterà a tantissimi cittadini di svolgere gratuitamente attività sportive presso i centri che aderiranno all’iniziativa” ha spiegato il sindaco Gualtieri.

“Si tratta di voucher sportivi, fino a 500 euro a corso – ha aggiunto il sindaco – che sono destinati a ragazze e ragazzi dai 5 ai 16 anni, appartenenti a famiglie a basso reddito, con un ISEE fino a 8.000 euro annui, ed a persone disabili di ogni età, senza limite di ISEE”. L’importo di ogni singolo voucher è utilizzabile per la stagione sportiva 2023/2024 e comunque entro il 30 settembre 2024 mentre, ha precisato il sindaco, “le famiglie interessate avranno la possibilità di scegliere dove iscrivere le ragazze e i ragazzi a partire dai primi giorni di novembre”.

Chi ne beneficia

“E’ una misura che andrà a supportare in maniera concreta le famiglie dove ci sono disabili o giovani che per motivi economici potrebbero altrimenti essere costretti a rinunciare a fare sport – ha sottolineato l’assessore allo sport Alessandro Onorato – Penso ai figli di coppie economicamente fragili, ai nuclei monogenitoriali e anche a quelli di coppie dove uno dei due genitori ha perso il lavoro”.

“Troppo spesso i ragazzi pagano le conseguenze di una situazione economica che non dipende da loro. Per chi ha disabilità fisica o mentale non ci saranno neanche limiti d’età e di reddito per accedere a questa misura – ha aggiunto Onorato – Finalmente lo sport per tutti non sarà solo uno slogan ma un fatto concreto”.

Al fine di favorire e semplificare la partecipazione degli interessati, ha predisposto una specifica piattaforma informatica, alla quale sarà possibile accedere dal 09 al 29 ottobre 2023. Ciascun operatore sportivo indicherà le discipline s che potranno essere scelte presso la propria struttura, unitamente al numero di posti messi a disposizione per ciascuna attività sportiva e per ciascuna categoria di fruitori nonché le modalità di iscrizione.