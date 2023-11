Voucher sportivi per giovani e persone con disabilità: 19mila posti a disposizione

Sedicimila minori, tra i 5 ed i 16 anni, appartenenti a famiglie con basso reddito, avranno la possibilità di praticare sport gratuitamente.

Chi beneficia dei voucher sportivi

La fase di accreditamento al comune, necessaria per il rilascio dei voucher sportivi, si è conclusa. Sono state centinaia le realtà ad aver aderito e, grazie a loro, anche tremila persone con disabilità, in questo caso senza limiti d’ISEE, potranno beneficiare dei fondi stanziati da Roma Capitale.

“È stato un successo di adesioni con quasi 250 impianti accreditati e 19 mila posti messi a disposizione per gli aventi diritto ai voucher sportivi del Comune di Roma” ha commentato l’assessore capitolino allo sport Alessandro Onorato. Il provvedimento è reso possibile dallo stanziamento comunale di 2,1 milioni di euro. Consente di assegnare dei buoni, fino a 500 euro, per chi ne ha diritto. I giovani possono beneficiarne a condizione che l’ISEE della famiglia non superi gli 8mila euro.

La registrazione da fare entro novembre

L’assessore allo sport ha fornito qualche anticipazione sui territori in cui l’adesione all’iniziativa è stata maggiore. In cima a tutti c’è il municipio VII, con 39 strutture sportive accreditate poi il IX con 32, il V con 23, il X con 17 seguito dal XV con 16. L’elenco completo non è ancora online, dall’assessorato capitolino fanno sapere che lo sarà il 3 novembre. I cittadini che essendo in possesso dei requisiti vogliono effettuare la registrazione, devono invece pazientare qualche giorno in più. Dal 10 al 30 novembre sul portale di Roma Capitale, sarà infatti possibile selezionare l’impianto prescelto e caricare i propri dati.

Lo sport per tutti

“Siamo sicuri che sarà un aiuto importante per tante famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, dove magari un genitore ha perso il posto di lavoro e che in questa maniera riusciranno a non chiedere ai propri figli di rinunciare all'attività sportiva – ha commentato Onorato - Lo sport deve diventare davvero un diritto per tutti e questo strumento è un aiuto concreto che mai era stato messo in campo con questa forza”.