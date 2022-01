Voucher gratuiti e canoni scontati: il Campidoglio lavora al rilancio degli impianti sportivi

Voucher gratuiti per consentire alle famiglie a basso reddito di praticare sport e sconti sui canoni di locazione per gli impianti sportivi comunali e municipali.

Il crollo delle iscrizioni

Il Campidoglio ha deciso d’intervenire a sostegno dello sport di base, con misure che vanno a vantaggio di chi gestisce le strutture pubbliche ma anche di chi, per ragioni economiche, fatica a frequentarle. Il protrarsi della pandemia ha vanificato le aspettative di chi puntava ad una ripresa nel numero delle iscrizioni. Al contrario l’aumentare dei contagi ha ulteriormente svuotato, a novembre ed ancor più a dicembre, gli impianti sportivi e le palestre scolastiche gestite come centri municipali.

Il caro bollette

Le misure fin qui messe in campo, stando alle richieste dei gestori degli impianti, non si stanno rivelando efficaci. La protesta ad esempio di chi ha in concessione le piscine, è stata tale da interessare anche il sottosegretariato allo sport. Perché, al calo delle iscrizioni, si deve aggiungere anche l’aumento delle utenze che questi impianti, anche se poco frequentati, devono comunque pagare.

Il taglio sui canoni di utilizzo

La riduzione del canone di locazione, scontato del 30% grazie ad una delibera votata durante la precedente amministrazione, non si sta rivelando sufficiente. Per questo “abbiamo chiesto di incrementare le agevolazioni per i gestori, il 70% fino al termine dell'emergenza sanitaria” hanno spiegato i consiglieri democratici Daniele Parrucci e Svetlana Celli che, insieme al capogruppo di Europa Verde Nando Bonessio, hanno portato in aula due provvedimenti.

I voucher per gli impianti comunali

Il primo, appunto, prevede di ridurre ulteriormente il costo dell’affitto “fino al termine della pandemia” per le realtà sportive che gestiscono impianti comunali e palestre municipali. L’altra misura riguarda un’agevolazione rivolta alle famiglie. Per sostenere il ritorno della pratica sportiva, limitatamente agli impianti comunali, si è pensato di ricorrere ai voucher. Permetteranno “alle famiglie, agli anziani e a tutti i cittadini con redditi bassi – hanno ricordato Parrucci e Celli – di accedere gratuitamente ai centri sportivi, così da allargare la platea di quanti potranno frequentare palestre e piscine”.

Mentre il governo studia le misure per sostenere il caro bollette, e nei municipi si sta provvedendo alle proroghe delle concessioni per le palestre scolastiche, anche il Campidoglio ha deciso di fare la propria parte. Con un doppio provvedimento che mira al rilancio del settore legato allo sport di base.