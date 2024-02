Voto elettronico per i fuorisede. Il Campidoglio dice sì alla proposta di legge

Allargare il diritto di voto ai cittadini fuorisede. Il Consiglio comunale ha approvato una mozione, a prima firma del consigliere Pd Lorenzo Marinone, a sostegno della proposta di legge che consente l'esercizio del voto a chi si trova lontano dalla propria città di residenza, per motivi di lavoro, studio o salute, in occasione di tutte le tornate elettorali e a supporto della campagna 'Voto dove Vivo'. Sono quasi 5 milioni i cittadini italiani interessati, circa il 12% dell'elettorato.

La mozione in aula

"Con questo atto chiediamo un impegno della città di Roma nel sensibilizzare tutti, i parlamentari e la cittadinanza, sull'importanza della proposta di legge in esame alle Camere che vuole dare l'opportunità a tutti coloro che si trovino fuori dalla propria città di residenza, in Italia o all'estero, di poter esprimere il proprio voto - dicono i consiglieri capitolini Pd, Lorenzo Marinone, e della Lista Civica Gualtieri, Giorgio Trabucco - Si tratta di situazione disparate, che possono coinvolgere tutti i cittadini italiani, lontani dal proprio domicilio per motivi di lavoro, studio, ma anche per motivi di salute e cura".

Sì al voto elettronico

"Il comitato 'Voto dove vivo' è nato per promuovere il voto elettronico, uno strumento sicuro e già testato, che potrebbe essere utilizzato già per le prossime elezioni europee. Sarebbe anche una risposta diretta ed efficace al fenomeno dell'astensionismo e della disaffezione che molti sperimentano rispetto alla politica - aggiungono - l'Assemblea capitolina si è espressa a favore di una legge che sostiene l'esercizio di un diritto, quello al voto, uno dei momenti più importanti dal punto di vista civile e democratico e di questo siamo molto soddisfatti".