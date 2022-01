Si torna in aula per votare il bilancio: il Pd voleva il super green pass, ma la spuntano le opposizioni

Dopo settimane di sedute on line si torna a votare in aula Giulio Cesare, ma senza il super green pass richiesto dal Pd. Alla fine la spuntano le opposizioni e la normativa rimane quella già valida per il Parlamento: per sedere tra gli scranni del Consiglio sarà sufficiente la certificazione verde base. Unica novità, un tampone per tutti, giornaliero e volontario, al costo di 15 euro, da presentare all'ingresso del Campidoglio. Ma facciamo un passo indietro.

Votare il bilancio di previsione on line è apparso subito impensabile. I consiglieri sono costretti a votare a voce, uno per uno. E con centinaia di emendamenti diventa una mission impossibile. Da qui l'idea di rientrare in Consiglio almeno per votare il rendiconto e l'idea dei dem di inasprire le norme di sicurezza anti contagio. La ragione? Prima un mini cluster a dicembre, con la presidente dell'aula Svetlana Celli e altri due consiglieri positivi, poi la notizia di presenze no vax tra i Cinque Stelle (mai ufficialmente confermate).

Da qui l'ipotesi avanzata dai democratici, con l'appoggio anche della lista Calenda, di imporre il super green pass per entrare, lasciando quindi fuori i non vaccinati. Una linea che ha subito visto il muro delle opposizioni, M5s, FdI e Lega. "Non si può andare oltre la normativa nazionale" hanno tuonato ieri durante la riunione dei capigruppo. Due ore di discussione e scintille in capigruppo prima di arrivare al compromesso: green pass base per tutti più un tampone al giorno, tutti i giorni, fino a venerdì, anche per i vaccinati. Tampone che però, è bene precisarlo, è fatto su base volontaria.

"A consiglieri, assessori e personale è richiesto di indossare una mascherina Ffp2 ed è fortemente consigliato per i consiglieri aver effettuato un tampone, con esito negativo" spiega la presidente dell'Aula Svetlana Celli. "Potranno effettuarli, su base volontaria e a pagamento, anche domani direttamente in Campidoglio, presso la postazione fissa dell'Ipa in via del Campidoglio, dalle ore 8.30 alle 11.30".

A proposito di Covid, denuncia il caos dei protocolli interni il consigliere della Lega Fabrizio Santori. "Le strutture si muovono a macchia di leopardo senza omogeneità, i dipendenti sono informati a poche ore dall'inizio del turno, o arrivano direttamente in ufficio la mattina e trovano cartelli improvvisati che li avvisano della chiusura di stanze, piani, ascensori e uffici interi" spiega il consigliere.

"Scarse le mascherine e i distributori di disinfettante sono vuoti e spesso insistenti su interi piani". Poi l'attacco a Gualtieri: "Una situazione intollerabile, nella quale il sindaco si muove senza risolvere i problemi mentre confusione e rischio regnano sovrani. Se il Primo cittadino carico di deleghe non può sostenere il peso di quella al personale, la passi ad un assessore che si occupi del settore in modo adeguato e segua con attenzione scrupolo le norme sulla prevenzione anticovid".