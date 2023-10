Riaperta la strada di Portuense che ha il record delle voragini

Via Giannetto Valli è tornata transitabile. La strada, rimasta off limits dallo scorso giugno, nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre è stata riaperta al traffico veicolare.

La riapertura della strada

“Ho incontrato i residenti lo scorso giovedì ed ho spiegato loro che, terminata la segnaletica orizzontale, via Giannetto Valli sarebbe stata riaperta, cosa che in effetti è successa il giorno successivo” ha spiegato il presidente de municipio XI Gianluca Lanzi. Quella strada è stata protagonista, tra la fine di aprile e la fine di giugno, di due crolli. Nel secondo caso aveva ceduto la pavimentazione di una cantina a fianco della quale era presente un locale tecnico e poi l’atrio del palazzo. I lavori di ripristino sono stati abbastanza rapidi e gli inquilini, inizialmente evacuati, una volta sistemata una passerella autoportante sono potuti rientrare a casa.

I lavori dopo la doppia voragine

La strada però è rimasta chiusa per consentire l’esecuzioni di analisi più approfondite. “Lì – ha spiegato Lanzi – è stata effettuata un’indagine geoelettrica, poi dei sondaggi propedeutici all’attività di riempimento della cavità sotterranea fino alla quota stradale, Gli interventi – ha aggiunto il minisindaco – sono stati fatti di concerto tra più soggetti di Roma Capitale, vale a dire la protezione civile, il dipartimento Csimu e la direzione tecnica del municipio”. La sinergia ha permesso di riportare la strada ad una condizione in cui si trovava prima dei due cedimenti del 2023. Cedimenti che non sono stati gli unici di cui è rimasta vittima via Giannetto Valli. La parte terminale della strada, che si trova nel quartiere Portuense, è ancora chiusa al transito con dei jersey di cemento. Lo è da oltre 15 anni perché, in quel tratto, si è verificata un’altra voragine.

L'altra storica voragine di via Giannetto Valli

Rispetto a questo storico sprofondamento, il minisindaco ha spiegato che “lo scorso 30 giugno Roma Capitale ha, dopo tanti anni, approvato il progetto esecutivo necessario all’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e lo ha consegnato alla regione che ora deve fare gli atti conseguenti: la gara, l’aggiudicazione dell’appalto e l’esecuzione dei lavori – ha ricordato Lanzi – proprio in questi giorni ho scritto alla commissario straordinario per il rischio idrogeologico della regione Lazio, per sapere a che punto sono con l’attività finalizzata a compiere quest’atteso intervento”.

Il record di sprofondamenti e la catacomba

Ma perché in via Giannetto Valli si aprono così tante voragini? In realtà la domanda potrebbe essere traslata sull’intero quartiere perché, Portuense, detiene una sorta di record di sprofondamenti. L’Ispra, con Sotterranei di Roma, ha effettuato un’ispezione e trovato una lunga galleria che si ipotizza conduca ad una vasta catacomba. “Le fonti storiche raccontano della presenza di una catacomba vasta come quella di San Callisto, di cui si sono perse le tracce. Doveva trovarsi al terzo miglio dell’antica via Portuense” aveva spiegato a Romatoday la dottoressa Stefania Niso, geologa dell’Ispra. E dove si trova il terzo miglio dell’antica Portuense? “Abbiamo fatto una ricerca e la zona più probabile – aveva dichiarato Nisio - riteniamo sia quella a cavallo tra via dei Grottoni e via Giannetto Valli”.