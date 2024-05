Voragine al Quadraro: partiti i lavori di riempimento

Sono cominciate le operazioni necessarie a riempire la voragine che si è aperta il 28 marzo in via Sestio Menas, al Quadraro.

Partiti i lavori

Le operazioni avviate nella mattinata del 4 maggio prevedono il riempimento della vasta cavità nella strada che segna il confine tra i municipi V e VII. A complicare la situazione, nei giorni scorsi, anche una rottura di una condotura idrica. Il ritorno alla normalità, in via Sestio Menas, è previsto in più fasi.

La spiegazione dell'intervento

“ Venerdì 3 maggio c’è stata una riunione in Campidoglio con il dipartimento Csimu e tutti i soggetti interessati perché in queste settimane sono state svolte indagini sia no invasive con microcamere nelle cavità che hanno restituito la situazione all’interno ed intorno alla voragine – ha spiegato il presidente del municipio VII Francesco Laddaga, presente sul posto - è stato pertanto approntato un piano di intervento che si sta mettendo in atto nella mattinata odierna di sabato 4 maggio. Si sta iniettando materiale cementizio nelle cavità individuate con i carotaggi intorno alla voragine, per sigillare il perimetro e poi proseguire con il riempimento della voragine stessa”.

Il cronoprogramma dei lavori

I lavori avranno la durata di circa un mese e saranno divisi in due step: in primo luogo saranno riempiti i fori utilizzati per i sondaggi effettuati sul lato della scuola; dopo circa 10 giorni sarà riempita anche la voragine principale, durante i quali saranno eseguiti degli interventi anche da Acea. Seguiranno i ripristini necessari del manto stradale.

“Avendo definito il quadro, anche a seguito della rottura della conduttura idrica, subito riparata da Acea, abbiamo deciso di procedere direttamente al riempimento della cavità – ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini – Conclusa questa operazione, Acea provvederà alla riparazione del sistema fognario, infine, il Dipartimento Lavori pubblici ripristinerà la strada”.