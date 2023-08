Travis Scott al Circo Massimo, il Parco del Colosseo contesta due prescrizioni non rispettate. Sangiuliano fa da paciere

Volano gli stracci sul Circo Massimo come location dei grandi concerti della Capitale. Campidoglio e il Parco archeologico del Colosseo, dopo il concerto di Travis Scott, litigano sulle prescrizioni che non sarebbero - a detta della presidente Russo - state rispettate. In ballo il futuro della location, messa a rischio dalle parole della presidente dell'ente, Alfonsina Russo, che ha già annunciato il diniego per prossime autorizzazioni per eventi simili a quelli di Travis Scott. Anche per questo, per capire se eventi simili sono in programma, la stessa presidente ha chiesto, in una lettera, la programmazione degli eventi per il 2024 al Campidoglio.



A fare da paciere ci prova il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che in un'intervista a Repubblica si dice d'accordo con la Russo, ma nei fatti anche con l'assessore capitolino Alessandro Onorato. Quest'ultimo ieri si era recato al Circo Massimo per un video postato poi sui suoi social per rispondere in modo diretto e perentorio alla Russo.

Lo scontro tra il Parco archeologico del Colosseo e il Campidoglio

I 'tremori' provocati dal concerto di Travis Scott avevano portato Alfonsina Russo a puntare il dito contro questo tipo di manifestazioni. "Daremo parere negativo a questo tipo di eventi per salvaguardare la conservazione del parco archeologico", ha detto. D'ora in avanti, secondo la direttrice, l'area dovrà ospitare esclusivamente concerti di un certo tipo. Tesi rigettata da Onorato: "Per fortuna i concerti al Circo Massimo non li decide Alfonsina Russo. Secondo lei qui ci dovrebbero essere solo l'Opera e il balletto e tutti gli altri no, da Vasco Rossi agli Imagine Dragons: mi permetto di dire mi sembra davvero una polemica inutile e mi ricorda uno scontro generazionale. Ci dovremmo chiedere se è più positivo il fatto che 60mila ragazzi di 20 anni abbiano fatto festa con zero feriti e zero incidenti, o qualche vip annoiato sul balcone che ha avuto forse il fastidio di qualche vibrazione. Dopodiché l'Istituto preposto per i terremoti certifica nessun sisma. Stiamo parlando del nulla".

Inoltre, secondo Onorato, il Circo Massimo "viene riconsegnato meglio di come lo diamo agli organizzatori dei concerti". Infine lo stop a qualsiasi ipotesi di passi indietro: "Mi sembra che la strategia della decrescita felice l'abbiamo già provata negli anni passati, non ha avuto grande successo. La città è morta a livello di reputazione e soprattutto economico".

Quanto costa il Circo Massimo agli organizzatori

Onorato snocciola anche le cifre che girano dietro gli eventi al Circo Massimo. "Ogni giorno che si fa un concerto al Circo Massimo gli organizzatori, con noi, pagano la cifra più alta ormai dell'affitto delle location nel mondo, ovvero circa 350-360 mila di affitto per un concerto. Questi soldi vanno alla Sovrintendenza comunale, organo preposto per manutenere tutelare e valorizzare i monumenti e siti archeologici della nostra città. Senza questi concerti non ci sarebbero i soldi per farlo oppure dovrebbero pagare i cittadini romani con le proprie tasse. Lo scorso anno con noi la Sovrintendenza comunale ha incassato ben 2,1 milioni con il cartellone degli eventi fatti al Circo Massimo, quest'anno vedremo ma forse sarà di più. In più gli organizzatori pagano anche gli straordinari dei vigili e Ama per pulire quindi i cittadini incassano soltanto e i beni vengono tutelati".

Il ministro Sangiuliano fa "il padre di famiglia"

La polemica trova un "paciere", un padre di famiglia, nel ministro Gennaro Sangiuliano che, interpellato da Repubblica, in sostanza dà un colpo al cerchio e l'altro alla botte, dicendosi d'accordo con la Russo, ma anche con Onorato. "La tutela dei beni e del patrimonio è la nostra missione", afferma Sangiuliano, "come sancito dall'articolo 9 della Costituzione. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro patrimonio e per questo fare di tutto per preservarlo. Ma dobbiamo anche lavorare per rendere i nostri siti luoghi vivi e fruibili, ovviamente con tutte le cautele del caso. Dai musei ai siti archeologici. Questo, ovviamente, esclude le aree fragili e quelle inadatte ad accogliere eventi. Il Circo Massimo, al contrario, non rientra storicamente in questa casistica e ne ha sempre ospitati, di grandi e piccole dimensioni. Ciò che è importante è il rispetto delle prescrizioni tecniche che accompagnano il via libera all'organizzazione di quell'evento. Sarebbe sbagliato avere un approccio pregiudiziale, senza valutare caso per caso".

Il concerto di Scott secondo Sangiuliano poteva essere fatto in un'altra location a Roma. "Travis Scott è un artista di successo e deve potersi esibire a Roma, ma credo che sarebbe stato meglio individuare una sede più adatta ai suoi spettacoli. La città di Roma ne ha molte da offrire". Negli accordi secondo Sangiuliano "c'erano precise prescrizioni, scritte nero su bianco, che sono state disattese".

Quali sono le prescrizioni non rispettate?

In particolare, secondo quanto emerge, sarebbero almeno due - a detta dell'ente Parco Archeologico Colosseo - le prescrizioni non rispettate. A metterle nero su bianco è la direttrice Alfonsina Russo in una lettera - che RomaToday ha potuto visionare - inviata tra gli altri al Campidoglio. Nel dettaglio si parla della mancata sicurezza che gli organizzatori non avrebbero garantito durante il concerto di Travis Scott. Scrive la Russo

"Come previsto nel suddetto verbale del Tavolo Tecnico e come prassi consolidata durante la realizzazione dei concerti al Circo Massimo è stato garantito a spese della Società committente un adeguato Servizio di Vigilanza a protezione delle Pendici meridionali del Palatino da parte del Personale del Parco Archeologico del Colosseo che ha vigilato che non ci fossero effrazioni nell’area archeologica. Nonostante fosse stato garantito e previsto un servizio di controllo da parte degli Organizzatori anche nell’area del Circo Massimo e su Via dei Cerchi, tra le ore 22.30 e le ore 23.00 del 7 agosto gruppi di persone hanno scavalcato in vari punti le recinzioni del Palatino e del Foro Romano (anche presso il Clivo di Venere Felice e chiesa di Santa Francesca Romana), dirigendosi nella parte più elevata del Colle. Intercettati dal personale di vigilanza, che ha subito allertato le Forze dell’Ordine, gli intrusi si sono dispersi guadagnando l’uscita. Tali gruppi di persone hanno anche scavalcato recinzioni interne e divelto recinzioni di cantiere accedendo in aree interdette al pubblico. Uno dei giovani, correndo con altri proprio in un’area interdetta al pubblico, è scivolato all’interno delle murature di fondazione dell’esedra della Domus Augustana posta sulle pendici del Palatino".

In sostanza si contesta la mancata vigilanza all'altezza di via dei Cerchi.

Nella lettera la Russo contesta poi le vibrazioni, provocate dai salti dei giovani.

"Sono giunte numerose segnalazioni da parte di cittadini che, durante il concerto, contravvenendo alle disposizioni impartite nel corso del tavolo tecnico e recepite nella Determina Dirigenziale emessa dalla Sovrintendenza Capitolina prot. n. RI/26909/2023 del 04.08.2023 (“si chiede agli organizzatori, per ridurre quanto più possibile le vibrazioni del terreno, di far presente agli artisti di evitare di sollecitare, nel corso dell’evento, specifici movimenti del pubblico, in particolare salti in simultanea”), il pubblico è stato incitato più volte a saltare vistosamente ed intensamente provocando forti vibrazioni percepite dagli abitanti della zona circostante come scosse di terremoto. Si rappresenta inoltre che nel corso del Tavolo Tecnico di cui sopra è stato dichiarato dalla società organizzatrice che non sussistevano le condizioni per la richiesta di deroga al superamento del limite dB consentito. Di conseguenza la soglia di dB autorizzata per il concerto era quella prevista da normativa vigente".

Ieri l'assessore Onorato, nel video postato sui social aveva sottolineato come l'unico incidente fosse avvenuto nell'area del Palatino che doveva essere vigilata dal Parco del Colosseo, lanciando una frecciata neanche troppo velata alla Russo. Quanto alle vibrazioni e alle chiamate per un presunto terremoto, da parte di Ingv non è stata segnalata alcuna anomalia. Il riferimento della Russo, nella lettera, è alle tante immagini in cui Scott invita i presenti a saltare.