Il magnate ceco Vitek punta forte su Roma: 19 i progetti, per investimenti fino a 5 miliardi

Radovan Vitek vuole investire sulla Capitale, anche a prescindere dalla realizzazione dello stadio a Tor di Valle. Ed intende farlo in tutti i quadranti della città, puntando sulla riqualificazione e lo sviluppo di progetti immobiliari. Con il CPI Property Group, di cui il magnate ceco detiene il 41% delle azioni, ha già portato a segno il completamento del Maximo, contribuendo a risolvere un’ingarbugliata situazione urbanistica che aveva finito per far slittare l’apertura del centro commerciale di via Laurentina. Non è però l’unica operazione a cui Vitek ha legato il proprio nome. E non sarà la sola.

Due miliardi in due anni

Il numero uno della CPI, gruppo immobiliare da 11 miliardi di portafoglio, leader del mercato europeo centro orientale, ha deciso di mettere a segno 19 progetti nella Capitale. Tor Di Valle è solo la punta dell’iceberg. L’intenzione del gruppo è infatti di investire, nel territorio romano, 2 miliardi di euro per il biennio 2021-2022. Con l’indotto ed i costi di realizzazione, potrebbero diventare facilmente cinque.

Progetti avviati nel 2021

Oltre all’acquisizione delle aree dove sorgeva l’ex ippodromo del trotto ed il già citato centro commerciale Maximo, il gruppo di Vitek nel 2021 haha proceduto ad individuare alcune aree ed a stanziare i fondi per avviare i relativi progetti. E’ il caso della Collina Fleming, dov’è prevista la realizzazione di circa 200 appartamenti nella zona di via Città di castello, ma anche con interventi di riqualificazione nell’ex quartier generale Alitalia alla Muratella, quartiere su cui è previsto anche un secondo intervento. Fondi per operazioni di sviluppo immobiliare sono inoltre stati stanziati in via di Torrenova ed anche a Pietralata.

Gli ex Mercati Generali

Ulteriori operazioni sono in agenda nel 2022, nella zona di Vigna Murata ed in via di Decima, per restare nel quadrante sud della Capitale. Ma anche alla Giustiniana è in previsione un intervento di sviluppo immobiliare, così come alla Pisana, all’Olgiata ed a Prima Porta. Menzione a parte merita l’area degli ex Mercati Generali, su cui il gruppo di Vitek è pronta a mettere 300 milioni di euro. Si tratta di uno spazio che, dopo la vicenda di Tor di Valle, era stato additato come possibile approdo dello stadio “verde e in un’area urbanizzata” che i Friedkin vorrebbero realizzare a Roma. Non è quella l'intenzione però di Vitek il cui ingresso ad Ostiense potrebbe portare ad una ripresa dei cantieri. Non però per realizzare l'impianto sportivo tanto atteso dai giallorossi.