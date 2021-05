Virginia Raggi a Formello in visita alla Lazio

La sindaca di Roma, Virginia Raggi è stata ospite insieme alla sua famiglia a Formello, al centro sportivo della Lazio nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio.

Una visita informale, vista la fede biancoceleste del marito della Raggi, Andrea e del loro figlio Matteo (con indosso la maglia di Immobile). Incontro diverso ripsetto ai precedenti fra il primo cittadino e la squadra capitolina, come quello della cerimonia di consegna della Scarpa d’Oro a Ciro Immobile avvenuta nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio il 10 marzo.

Lo stadio della Lazio

Ad accogliere la sindaca e la sua famiglia, c’era il patron della Lazio, Claudio Lotito ma i due non dovrebbero aver parlato della vicenda stadio che sta movimentando l’agenda del patron biancoceleste. Infatti Claudio Lotito non ha mai nascosto la volontà di costruire uno stadio di proprietà per la Lazio ma al momento ancora non è stato presentato nessun progetto ufficiale. Nello stesso tempo però, Lotito ha già avviato i contatti con Radovan Vitek, l’imprenditore ceco prima intenzionato a costruire lo stadio della Roma, ma che adesso non disdegnerebbe di aiutare Lotito nel suo progetto.