Come Virginia Raggi nessuno mai: il record negativo della sindaca di Roma

Gli ex sindaci nella corsa al Campidoglio: tutti i predecessori hanno ottenuto più consensi di Raggi

Nessun sindaco uscente ha ottenuto un risultato negativo, a Roma, come quello subito da Virginia Raggi nell’ultima tornata elettorale. Da quando il sindaco della Capitale viene eletto direttamente dai residenti, e non dall’Assemblea capitolina, ci sono stati tre primi cittadini che hanno concorso per la rielezione. Il primo a cimentarsi nell’impresa di una storica terza rielezione è stato Francesco Rutelli.

La terza candidatura di Rutelli

L’ex sindaco, che quando venne eletto nel 93 si presentava con l’allora “Federazione dei Verdi”, ha provato a ricandidarsi, nel 2008, dopo il secondo mandato di Walter Veltroni. Sulla sua strada ha però incontrato Gianni Alemanno. L’ex Ministro ha vinto, ma per farlo è stato costretto ad una sorprendente rincorsa messa in atto al secondo turno.

Sconfitto a sorpresa

Rutelli infatti, a differenza di Virginia Raggi, pur uscendo sconfitto alla tornata elettorale, era comunque giunto al ballottaggio. Lo aveva anzi fatto con un discreto margine di vantaggio, avendo 45,7% dei voti contro il 40,7% del suo competitor. Risultato ribaltato al secondo turno allorquando, complice un crollo della partecipazione al voto (scesa dal 73 al 63%), Alemanno ha finito per imporsi con il 53,7% delle preferenze.

Alemanno sconfitto al ballottaggio

Anche il sindaco di centrodestra, come Raggi e Rutelli, nel proprio curriculum politico ha però dovuto registrare una sconfitta. E’ arrivata dopo cinque anni di mandato, ed è maturata per mano di Ignazio Marino, il candidato che già nelle primarie di coalizione era riuscito ad imporsi su altri sei competitor (tra cui Sassoli, Gentiloni e Prestipino).

La performance di Raggi

Nel 2013 Alemanno, pur perdendo le elezioni, aveva costretto il suo avversario al ballottaggio. Il Sindaco di centrodestra aveva infatti ottenuto, al primo turno, il 30,2% dei voti. Raggi, con la sua ricandidatura al Campidoglio, si è invece fermata al 19,09%. Male come lei, da quando si elegge direttamente il sindaco, non era mai andato nessuno.