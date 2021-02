Raggi su Twitch, 'carrambata in diretta': "Sei stata la mia prima baby sitter"

"Carramba che sorpresa" in diretta per la sindaca Virginia Raggi. Intervistata sulla piattaforma Twitch.tv dallo streamer Ivan Grieco, incontra per caso un giovane al quale, è lui a ricordarlo, la prima cittadina ha fatto da baby sitter quando era bambino. David è un utente, è pronto a fare una domanda alla sindaca sulla cultura a Roma, ma prima non si lascia sfuggire un aneddoto.

"Lei sicuramente non lo ricorderà, ma è stata la mia prima baby sitter. Ricorderà anche mio padre Leonardo". Raggi si porta le mani al volto, come nelle migliori delle "carrambate", diventa rossa in volto e quasi sobbalza dalla sedia. Lo riconosce subito e scambia qualche battuta col giovane. "Ti sei fatto tatuaggi e piercing, non vi si può lasciare soli un attimo" scherza la sindaca. Poi David le dà la lieta notizia: "A luglio sarò papà".