Violenza sulle donne, il Comune vuole aprire una nuova casa rifugio: sul tavolo 700mila euro

Quattordici centri antiviolenza, 3 case rifugio e 5 case per la semiautonomia: possono essere sufficienti 22 strutture dedicate alle donne vittime di violenza in una città come Roma, popolata da quasi 3 milioni di abitanti? Ovviamente no. Per questo il dipartimento pari opportunità ha appena pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni d'interesse ai fini di aprire e far gestire una nuova Casa Rifugio sul territorio comunale.

Un appalto da 700mila euro per una Casa Rifugio a Roma

Lo scopo dell'appalto è quello di aprire una Casa Rifugio nella quale ospitare donne vittime di violenza ed eventuali figli minori, aumentando così l'offerta all'interno del territorio comunale. L'appalto, finanziato con fondi del bilancio capitolino con oltre 700.000 euro, affiderebbe il servizio a partire dal 1° settembre 2023 e fino al 31 ottobre 2025. La struttura, come si legge nell'avviso pubblico, dovrà essere messa a disposizione dall'operatore economico che vincerà la gara successiva alla manifestazione d'interesse, che dovrà anche garantire l'ospitalità alle condizioni strutturali e funzionali previste dalla normativa regionale. Quindi: minimo 5 posti letto dedicati alle ospiti e ai loro figli minori, struttura completamente arredata.

I requisiti richiesti agli operatori economici interessati

Entro le ore 18.00 del 12 giugno, quindi, gli operatori interessati dovranno manifestarsi. E potranno essere ammessi se, in caso di associazioni e organizzazioni, saranno iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se avranno nel loro statuto gli scopi di contrasto alla violenza maschile e di genere da almeno 5 anni, se si occuperanno prevalentemente per statuto di attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, posseggono una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.