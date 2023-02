Più risorse e servizi: dalle assessore della giunta Gualtieri sei progetti contro la violenza di genere

La metà “rosa” della giunta di Roberto Gualtieri unisce le forze per contrastare la violenza di genere. E lo fa concentrandosi sul bilancio di genere, strumento che analizza e valuta in ottica di genere le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari dell’amministrazione. È in questo contesto che le assessore Sabrina Alfonsi (agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti), Barbara Funari (politiche sociali e salute), Monica Lucarelli (sicurezza, attività produttive e pari opportunità), Claudia Pratelli (scuola, formazione e lavoro), Silvia Scozzese (vice sindaco e assessore al bilancio) e Ornella Segnalini (lavori pubblici e infrastrutture) hanno lavorato a una serie di iniziative specifiche, che verranno potate avanti nel corso della legislatura: una decisione che arriva a poco più di un mese dall’8 marzo, e soprattutto a poche settimane dall’omicidio di Martina Scialdone, la giovane avvocata uccisa a colpi di pistola fuori da un ristorante di Furio Camillo dall’ex compagno.

Il 3% delle entrate da sanzioni destinate alla lotta alla violenza di genere

Le iniziative della giunta a sostegno delle donne sono state presentate nel corso di un convegno che si è tenuto venerdì in Campidoglio. Ogni assessora ha illustrato quella del proprio assessorato, un lavoro di rete coordinato da quello di Lucarelli. Scozzese, per esempio, ha annunciato l’intenzione di destinare il 3% delle entrate derivanti dalle sanzioni a politiche contro la violenza di genere, 800.000 euro inseriti formalmente nel bilancio del Comune: “È questo il vero cambiamento, la vera novità: rendere visibile questa voce, metterla nero su bianco per concretizzare l’impegno attraverso risorse finanziarie dedicate”, ha detto l’assessora Alfonsi, che ha fatto le veci di Scozzese durante il convegno.

Ottomila targhette con il numero anti violenza sulle panchine romane

Alfonsi ha nche illustrato l’iniziativa del suo assessorato. Ovvero investire 60.000 euro per realizzare targhette che verranno sistemate su tutte le panchine della città su cui è indicato il numero nazionale anti violenza e stalking - 1522 - e un QR che, se inquadrato con la fotocamera dello smartphone, rimanda alla pagina dei centri antiviolenza cittadini.

“Vogliamo dare una risposta concreta a chi si trova in difficoltà con questo piccolo esempio - ha detto Alfonsi - le targhette saranno 8.000 e il posizionamento sarà condiviso con municipi, associazioni e comitati di quartiere. L’obiettivo è fare un’azione di comunicazione e formazione mirata e raggiungere chi non è consapevole delle risorse e delle possibilità a disposizione”.

Un protocollo per intercettare le donne anziane vittime di violenza

L’impegno dell’assessora Funari è invece destinato alla formazione specifica degli operatori dei servizi sociali per intercettare precocemente le richieste di aiuto e comprendere in particolare il sommerso della piaga della violenza di genere, con una particolare attenzione alle fasce più fragili: le donne anziane e quelle portatrici di disabilità.

“Vogliamo mettere a punto un protocollo dedicato alle donne anziane e sole, quelle che spesso sono dipendenti dai partner per questioni economiche o di salute, e che sono magari impossibilitate a chiedere aiuto - ha spiegato Funari - È un sommerso per cui non ci sono protocolli, e vogliamo avviare una campagna informativa specifica per la popolazione anziana e per le famiglie, oltre che la formazione per gli operatori”.

Incontri di sensibilizzazione nelle scuole e mappatura delle zone più buie della città

Anche l’assessorato di Claudia Pratelli si è concentrato sulla sensibilizzazione sul tema, nel suo caso verso la fascia di popolazione più giovane: verranno avviati programmi specifici nelle scuole romane, così da educare i ragazzi a una corretta affettività e intervenire su modelli socioculturali potenzialmente sbagliati il più precocemente possibile. L’assessora Segnalini, invece, lavorerà a una mappatura delle zone più buie della città in collaborazione con la prefettura per aumentare l’illuminazione e, di conseguenza, anche la sicurezza di tutte quelle donne che si trovano oggi a percorrere strade troppo buie, con un focus sulle periferie. All’assessora di Lucarelli, invece, il compito di coordinare le varie iniziative, con l’impegno a potenziare la rete dei centri antiviolenza con nuove aperture e l’aumento dei posti letto.

“Il tema della parità di genere e del sostegno e della tutela delle donne ha una dimensione centrale di tutte le politiche di Roma capitale - ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in apertura del convegno - Si tratta di un obiettivo essenziale, nessuno dei problemi che ha Roma può essere risolto se non si promuove l’autonomia e l’indipendenza delle donne”.