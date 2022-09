Violenza di genere: esperti, associazioni e Comune insieme per un ciclo di incontri

La piaga della vittimizzazione secondaria è stata al centro del convegno che si è tenuto giovedì mattina a Palazzo Valentini alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessora alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli, primo di una serie di incontri dedicati al tema della violenza di genere.

Il ciclo prevede in totale sei incontri, ognuno dei quali si concentrerà su temi specifici per “far emergere fenomeni ancora troppo sottostimati e trovare soluzioni concrete per il contrasto a tutte le forme di violenza”, come ha spiegato l’assessora Lucarelli. Quello di giovedì è stato organizzato in collaborazione con l’associazione Differenza Donna, che ha affrontato appunto il tema della vittimizzazione secondaria. Un fenomeno cui purtroppo si assiste spesso nei casi di violenza di genere, riconosciuto anche dalla Convenzione di Instabul e che consiste nel far rivivere alla vittima di un reato le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta, solitamente per ragioni di natura giudiziale.

Che cos'è la vittimizzazione secondaria

Le donne che hanno subito violenza, insomma, si ritrovano spesso a dover raccontare più e più volte l’accaduto, davanti alle forze dell’ordine quando presentano denuncia e poi in tribunale in occasione dell’apertura di processi. Una sofferenza che aumenta quando sono costrette a rispondere a domande che non tengono conto dell’elevato stress, dell’ansia e della paura causate dal rivivere nei minimi dettagli la violenza subita, anche a distanza di molti mesi. La conseguenza, come da tempo fanno notare le associazioni e i centri antiviolenza, è che molte vittime tendono a tirarsi indietro davanti alla possibilità di denunciare o di andare a processo, proprio per timore di incorrere nella vittimizzazione secondaria.

L’incontro di giovedì mattina in Sala Valentini è stata un’occasione per discutere del tema con le istituzioni, con le esperte di Differenza Donna, che gestisce numerosi centri antiviolenza e case rifugio sul territorio di Roma e provincia, e anche con psicologhe, avvocati e avvocatesse e anche con i rappresentanti del sistema giudiziario: Roberto Reali, presidente del tribunale ordinario di Roma, Francesco Menditto, procuratore presso il tribunale di Tivoli, e poi Paola Di Nicola, consigliera della Corte di Cassazione.

I prossimi appuntamenti sono fissati al 10 novembre, un convegno dal titolo "La violenza domestica o intrafamiliare assistita dai bambini" in collaborazione con Telefono Rosa; al 15 gennaio 2023 ("Empowerment e inserimento lavorativo delle donne" con Be Free); all'1 marzo 2023 ("La salute della donna e dei bambini e la rete sanitaria" con Ceis); e altri due ad aprile ("Il gruppo di auto-aiuto come strumento di rinascita nella violenza di genere" con Obiettivo Uomo) e a dine maggio ("Fenomenologia della violenza sessuale, dalla cultura dello stupro alla cultura del consenso" con Lucha Y Siesta).

Il tributo a Mahsa Amini

“Il nostro assessorato alle pari opportunità ha fortemente voluto intraprendere questo percorso in collaborazione con le associazioni che fanno parte della rete nazionale antiviolenza e che a Roma gestiscono i centri antiviolenza e le case rifugio", ha detto l’assessora Lucarelli. Nel 2021 sono state 3.533 le donne entrate in contatto con i centri antiviolenza, 1.730 quelle seguire e prese in carico dai servizi antiviolenza. Le persone ospitate nelle case rifugio - donne e bambini - sono state 80, e la percentuale di donne che ne sono uscite in autonomia sono state il 39%.

Nel corso del convegno è stata anche ricordata Mahsa Amini, la 22enne iraniana morta mentre era in custodia della polizia morale, che l'aveva arrestata accusandola di non indossare il velo in modo corretto: "In Iran c’è una repressione nel sangue nei confronti di chi sta lottando per i propri diritti, è qualcosa che nel 2022 non possiamo accettare - ha detto Lucarelli - Voglio fare un appello alle Nazioni Unite perché faccia un’azione forte e dirompente perché ogni donna iraniana è una nostra sorella, è importante che tutti noi prendiamo parte a questa battaglia".