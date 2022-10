Violenza di genere, il comune scrive alle scuole per sensibilizzare studenti e famiglie

Gli ultimi fatti di cronaca consegnano un'idea di città poco sicura, soprattutto per le donne. Per questo non sembra un caso che, a pochi giorni dallo stupro di Garbatella, le assessore alle pari opportunità e alla scuola Monica Lucarelli e Claudia Pratelli invieranno una lettera alle scuole primarie e superiori di I e II grado per sensibilizzare alunni e famiglie nella lotta alla violenza di genere.

Un documento messo a punto di comune accordo e che verrà spedito agli istituti di ogni ordine e grado della città, nel quale l'amministrazione capitolina chiede il supporto della scuola per dare risalto ad un fenomeno "diffuso, trasversale e strutturale" si legge nella nota.

"Vogliamo condividere con voi un percorso di collaborazione - si legge nel testo - perché riteniamo che la scuola abbia un ruolo fondamentale sia per favorire l'emersione delle situazioni violente, sia in famiglia o nelle relazioni tra pari, sia come luogo di educazione al rispetto e alle differenze, di prevenzione e contrasto alla violenza di genere".

Come fanno sapere Lucarelli e Pratelli "i dati che arrivano dalle forze dell'ordine ci parlano di un problema radicato e in costante crescita - continuano le due assessore - . Se vogliamo affrontare veramente questa piaga, la strada migliore è quella di intervenire strutturalmente con percorsi anche scolastici in grado di migliorare la nostra società. La violenza di genere non puó essere trattata come questione emergenziale perchè si tratta di un fenomeno strutturale e sistemico. Per questo la sinergia con le scuole è strategica: per costruire un futuro nuovo è necessario seminare il valore della parità; promuovere l’educazione alle differenze; imparare a riconoscere le forme di violenza".