Slow wine, alla fiera internazionale c’è anche la Capitale: “Qui per promuovere i vini che rispettano la natura”

È partita la terza edizione di Slow Wine, la fiera internazionale di vini organizzata da Slow Food a Bologna. Un appuntamento, la cui conclusione è prevista per il 25 febbraio, al quale sono attesi oltre 10.000 spettatori, 6.500 tra buyer e operatori di settore e 1000 cantine partecipanti. Anche Roma Capitale e la regione Lazio sono presidenti all’evento fieristico, nel caso del comune e della regione con due differenti stand.

Alla fiera enologica per sostenere i vini che rispettano la natura

“L'agricoltura può essere il motore di una svolta rispetto a un modello di sviluppo che negli ultimi quarant’ anni ha impoverito soprattutto i piccoli e medi produttori” ha dichiarato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi che ha inoltre precisato che, come amministrazione, il Comune ha voluto prendere parte “per sostenere le cantine di territorio, alcune aderenti al Consorzio Roma Doc, che hanno firmato il manifesto per la produzione di vino buono, pulito e giusto, rispettosa dell'ambiente e di chi vi lavora”.

“Vanno promosse le produzioni di vini che limitino l'uso dei diserbanti, che rispettino le risorse naturali e utilizzino energie rinnovabili e che, soprattutto, tutelino il suolo, la risorsa più importante a nostra disposizione, non a caso il focus scelto per questa edizione di Slow Wine. Nei primi 30 cm di suolo – ha precisato la Alfonsi – troviamo il 30% della biodiversità terrestre che permette ai prodotti della terra di avere, oltre che un loro specifico carattere territoriale, anche gli elementi necessari a garantire la nostra salute. Oggi il 90% del suolo a livello mondiale e il 70% a livello europeo versa in cattive condizioni e necessita dell'uso di fertilizzanti per renderlo produttivo”.

La regione Lazio ed Arsial a Slow Wine Fair

Per la prima volta, alla fiera di Slow Food, ha preso parte anche al regione Lazio. L’appuntamento rappresenta infatti una sorta di inaugurazione per la stagione degli eventi del vino al quale la regione, attraverso Arsial, partecipa. A Slow Wine Fair il Lazio è rappresentato da un proprio spazio in cui confluiscono 28 imprese del settore. Ed in occasione della fiera sarà lanciata la campagna “Lazio, all roads lead to taste” che ha l’obiettivo di raccontare il legame tra il territorio ed il suo patrimonio enologico.

“Siamo a Bologna per promuovere le nostre eccellenze enologiche, celebrando allo stesso tempo la tradizione, l'artigianalità e la sostenibilità che caratterizzano la nostra viticoltura. Il Lazio è terra di grandi vini” ha commentato l’assessore regionale all’ambienta Giancarlo Righini - La nostra tradizione millenaria trova espressione nel lavoro di centinaia di aziende, che compongono la spina dorsale di un settore straordinario, con margini di crescita importanti, anche in relazione alle potenzialità turistiche che sta manifestando”.

“A Slow Wine Fair vogliamo raccontare il Lazio delle produzioni di qualità, dei maestri del gusto, dei territori dalla grande tradizione enologica e delle giovani imprese. Con una nuova campagna di comunicazione e una strategia rinnovata, che invita a esplorare il nostro vino e il nostro territorio – ha spiegato il commissario dell’Arsial Massimiliano Raffa – siamo qui per affiancare le imprese che giorno dopo giorno stanno costruendo il futuro della viticoltura laziale. Vogliamo promuoverle sui mercati con l’obiettivo di migliorarne il posizionamento, con la convinzione che solo attraverso azioni mirate ed efficaci, sia possibile, in un segmento competitivo come quello del vino, far emergere i valori e la qualità che il sistema Lazio è già in grado di esprimere”.