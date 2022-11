Da Dubai a Düsseldorf, il vino laziale diventa internazionale

L’avvio a Dubai del progetto “Destination Wine to EAU” che precede la partecipazione al Prowein, la fiera internazionale di vini e liquori in programma a Düsseldorf. Il vino del Lazio, una delle eccellenze agricole della regione, è sempre più protagonista a livello internazionale, grazie alla partecipazione di aziende laziali ad eventi che si tengono presso le principali fiere del mondo.

La regione Lazio ha presentato a Dubai “Destination Wine to EAU”, un progetto di internazionalizzazione del comparto vitivinicolo, finalizzato a sostenere la presenza delle etichette laziali nel mercato emiratino e dei Paesi MENA (Medio Oriente e Nord Africa). L’iniziativa, che vedrà il coinvolgimento di stakeholder nazionali e locali, è stata svelata in occasione del dibattito che si è svolto all’interno del padiglione della regione Lazio a “The Speciality Food Festival”, fiera gourmet che si svolge a Dubai, che ospita 13 imprese d’eccellenza della filiera dell’agrifood laziale.

Dubai

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte i rappresentati delle istituzioni nazionali presenti a Dubai, importatori e player locali, Laura Tassinari Zugni Tauro, direttore internazionalizzazione, cluster e community di Lazio Innova, ha presentato l’articolato programma di azioni progettate per garantire e sostenere, in maniera stabile, l’incontro tra l’ecosistema dell’agrifood laziale e i mercati dei Paesi EAU (che attualmente non ha etichette del Lazio in catalogo) e MENA. All’evento hanno partecipato anche il console d’Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro, il direttore dell’ufficio ICE Dubai, Amedeo Scarpa, il segretario della camera di commercio italiana negli EAU, Mauro Mazzocchi. Alessandro Miceli, tra i più celebri chef italiani a Dubai, è stato testimonial d’eccezione insieme a Bhustant Gandhi, CEO di Barracuda, il principale importatore e distributore wine&spirit degli emirati che, nel corso del suo saluto, ha sottolineato le enormi opportunità che il mercato presenta per i vini del Lazio.

“Il settore del food&beverage Made in Italy sta registrando un trend positivo e il Lazio è una regione ricca di eccellenze che devono essere conosciute a livello internazionale. La sfida, in questo caso, è aprire l’ecosistema dell’agrifood laziale ai mercati dei Paesi EAU e Destination Wine di Dubai è una vetrina fondamentale” hanno dichiarato, in una nota, l’assessora regionale all’agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, alle pari opportunità, Enrica Onorati e l’assessore regionale allo sviluppo economico, commercio e artigianato, università, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli.

Düsseldorf e Vinitaly

È stata poi confermata dall’assessora all’agricoltura del Lazio, Enrica Onorati, e dal presidente di Arsial, Mario Ciarla, la partecipazione della regione a Prowein, la fiera internazionale di vini e liquori in programma a Düsseldorf dal 19 al 21 marzo 2023, e quella alla prossima edizione di Vinitaly.

“Possiamo con orgoglio e soddisfazione dire che pazienza e costanza sono state premiate – ha affermato, in una nota, Mario Ciarla - per anni abbiamo interloquito con gli organizzatori di Prowein per poter avere uno spazio per il Lazio, mantenendo il nostro posto in una sorta di lista di attesa, e finalmente le eccellenze vitivinicole laziali avranno nel 2023 la loro vetrina a Dusseldorf. Era un impegno che avevo stretto personalmente con le nostre produttrici e i nostri produttori e sono felice di poter dire che la promessa non è stata vana, e che oggi lanciamo le call per le due più importanti manifestazioni del settore a livello internazionale: Prowein e Vinitaly”.