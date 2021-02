VIDEO | Ritorno a "Collina Quadraro": il dopo Casamonica è un miraggio, Lozzi smaschera Raggi

"Il Comune è sparito e a nostra richiesta di intervento salta fuori un progetto per il quale non siamo stati interpellati e, come se non bastasse, accusano il municipio di errori amministrativi, causa dei ritardi. Forse la Sindaca non conosce la normativa”. E’ su tutte le furie Monica Lozzi, presidente del VII municipio di Roma, mentre ci mostra lo scambio di lettere tra lei e la prima cittadina, Virginia Raggi, negli ultimi giorni circa la riqualificazione della “Collina Quadraro”, teatro della grossa operazione di abbattimento delle ville dei Casamonica a novembre 2018.

Due anni sono passati, e la situazione qui non è certo cambiata, salvo per il cancello che serve ad impedire qualsiasi iniziativa di occupazione. Ed proprio la minisindaca, insieme al suo vice Giuseppe Commisso, ad accompagnarci all’interno dell’area.

“Il municipio ha speso più di 600mila euro per l’abbattimento e i fondi sono stati esauriti", spiega Lozzi. "Deve intervenire il Comune ed è per questo che gli abbiamo scritto questo sollecito”.



Datato 29 gennaio, la risposta di Raggi arriva a strettissimo giro, il 30: “Mai risposta fu più veloce", dice Lozzi con ironia. "Eppure questa è un’operazione di cui si è presa i meriti e, probabilmente, è l’unico risultato che ha ottenuto questa amministrazione. Ci si aspettava quindi un impegno concreto per la realizzazione di questo parco". "Ci vuole poco", conclude, "basta un protocollo d’intesa tra le parti”.