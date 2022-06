Le "case di nessuno" nel villaggio di Roma sud: "Il comune sempre assente ma chiede soldi"

A Roma sud, lungo la via del Mare nella frazione di Acilia, sopravvive ancora oggi un esperimento di edilizia sociale nato oltre settant'anni fa con lo scopo di dare casa ai poveri. Un "unicum" per la città di Roma e tra i pochi in Italia. Si chiama Villaggio San Francesco, agglomerato di case costruite con fondi privati (tra questi anche 75 milioni di lire donati da Papa Pio XII) e regalate a chi nell'immediato Secondo dopoguerra viveva in edifici bombardati, nelle grotte o dentro le capanne. Chi ci vive ora, però,vorrebbe poter riscattare le case e chiede a gran voce la manutenzione del villaggio, finora assente.

Una commissione ad hoc su Villaggio San Francesco

A riguardo è stata convocata venerdì 10 giugno una commissione patrimonio, richiesta dal consigliere d'opposizione Antonio De Santis (Civica Raggi) per dare modo ad alcuni rappresentanti dei residenti di raccontare la loro storia e illustrare la situazione. Una situazione ingarbugliata, lasciata invariata per decenni e in alcuni casi quasi evitata dalle amministrazioni che si sono succedute.

"Io sono nato e cresciuto a Villaggio San Francesco - racconta a RomaToday Vincenzo Cambrea, 67 anni, dell'associazione Vivi la Piazza - e ricordo bene com'era all'inizio e cosa abbiamo fatto noi, le 232 famiglie originarie, per questa zona. Abbiamo costruito le case, fatto gli impianti elettrici e fognari, tutto. Qui i primi anni grazie al comitato che si era costituito per realizzare il villaggio, la piazza era viva e piena di negozi, c'era un campo da calcetto, un presidio sanitario, un consultorio, l'asilo nido, la scuola dei mestieri. Poi col tempo tutto è andato rovinandosi, i negozi hanno chiuso, la piazza è rimasta abbandonata".

La convenzione del 1950

Vincenzo ricorda che negli anni '50, quando vennero consegnate le prime case, gli affitti erano poco più che simbolici: 300 lire per i tagli piccoli, 600 per i medi, 800 per quelli più grandi. Anche adesso il canone è commisurato al reddito, ma la manutenzione promessa non è mai stata fatta: "Quando il comitato presentò il progetto edilizio - prosegue Vincenzo - chiese il terreno al comune, che concesse 17 ettari. I costruttori, però, subito dopo avrebbero dovuto rilasciare il terreno, che è tornato nelle disponibilità comunali. In cambio l'amministrazione doveva garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria. Non è mai stato fatto nulla. Ci hanno chiesto soldi per il riscaldamento e non c'era, usavamo le stufette. Ci hanno chiesto soldi per la pulizia delle scale e per il servizio di portierato, ma nessuna delle due cose c'è mai stata. Ora quello che chiediamo noi è comprare le case in cui viviamo e che abbiamo tenuto decorosamente per decenni, a prezzi che tengano conto di quanto fatto finora al posto del comune".

Case Erp o no? Anche il comune fa confusione

Il punto che ingarbuglia ancor più la questione, però, è un altro: gli appartamenti costruiti da benefattori - per un totale di circa 300 milioni di lire - non è ancora chiaro in che modo debbano essere considerati. Edilizia residenziale pubblica o patrimonio indisponibile? Nel 1999 l'avvocatura espresse un parere nel quale escludeva che fosse patrimonio Erp, ma nel 2006 la giunta Veltroni deliberava il contrario, aggiungendo confusione. Ad oggi la politica è quasi concorde su un punto: quelle case non sono assegnabili tramite graduatoria, non si può parlare di Erp. "Vorremmo essere liberi di comprare queste case - conclude Cambrea . . Io vorrei farlo, ma bisogna capire come. Per esempio acquistando il terreno? Questa è una proposta, l'alternativa è che ci si metta a tavolino e si stabilisca il prezzo al metro quadro, ovviamente molto basso".

Zannola (Pd): "Arriveremo a una delibera risolutiva"

Recentemente, come conferma il consigliere Pd Giovanni Zannola "c'è stato un sopralluogo con l'assessore competente Tobia Zevi - fa sapere a RomaToday - e una riunione con tutti gli uffici coinvolti. Abbiamo raccolto le istanze del comitato di quartiere che da dieci anni ha preso a cuore la questione. Una cosa va detta: quelle case non vanno considerate edilizia pubblica, perché esiste una convenzione del 1950 (mai superata, formalmente ancora in vigore) e perché si è anche espressa l'avvocatura vent'anni fa. Quello che va fatto adesso è innanzitutto valutare la presenza di abusi, poi considerare le migliorie apportate dagli abitanti e valorizzarle nel discorso legato al riscatto degli immobili e discutere con gli abitanti il prezzo di cessione. Adesso lavoreremo a una delibera di consiglio che superi quella del 2006".

De Santis (LcR): "Collaborazione istituzionale per risolvere"

Anche De Santis si augura una risoluzione definitiva: "Quella del Villaggio San Francesco è una storia incredibile - commenta - a cui mi sono interessato perché rappresenta qualcosa di unico. Un gruppo di benefattori che costruisce case e le regala ai poveri, quando si è mai visto? Adesso, dopo decenni di abbandono, la burocrazia rischia di tenere sotto scacco decine di famiglie che hanno diritto a vedere riconosciuto una volta per tutte il loro status. Ci vuole una collaborazione istituzionale per risolvere la situazione".