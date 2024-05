Villa Pamphilj: il canale della fontana del Giglio è rimasto a secco

Pesci e anfibi che vivevano nel canale che unisce la fontana del Giglio al laghetto del Belvedere di Villa Pamphilj non se la passano bene. Perché il torrente, da un paio di mesi, non riceve alcun apporto idrico e si è in buona parte prosciugato.

La lettera inviata al Campidoglio

A segnalare la condizione del corso d’acqua l’’associazione per Villa Pamphilj. In una lettera indirizzata il 14 maggio all’assessorato all’ambiente di Roma Capitale, l’associazione ha ricordato le ragioni che hanno portato alla sospensione del flusso idrico. L’interruzione è stata causata, si apprende, dagli allagamenti che venivano a determinarsi intorno alla vasca ed all’esedra adiacente.

Le specie a rischio

La scelta drastica di chiudere la fontana ha però avuto inevitabili conseguenze sul canale che “si è praticamente svuotato per metà” hanno scritto gli aderenti all’associazione con il rischio che “se non verrà riempito quanto prima, scomparirà deltutto, causando l’inevitabile morte di pesci ed anfibi”. Tra le vittime figurerebbe anche il Rospo comune (Bufo bufo) una specie che, è stato ricordato al Campidoglio, risulta “protetta dalla Convenzione di Berna”.

Il flusso idrico da ripristinare

Alla richiesta d’intervento, promossa dall’associazione, si è associato anche il consigliere M5s Daniele Diaco. “Chiediamo all'assessora Alfonsi e al Dipartimento tutela ambientale di provvedere quanto prima ai lavori di sistemazione e alla conseguente riapertura dell'acqua della Fontana del Giglio così da scongiurare inevitabili e gravissimi danni ambientali all'ecosistema del più grande polmone verde di Roma” ha dichiarato il consigliere. L’intervento va effettuato in tempi rapidi. Il canale, senza l’apporto idrico della fontana, è per oltre metà rimasto praticamente a secco.